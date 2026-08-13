Luis Díaz moviliza ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Colombia

El mundo del fútbol se sigue solidarizando con Colombia en medio de la tragedia por el terremoto. Ahora le llegó el turno a la estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz, quien anunció el envío de ayuda humanitaria a su país.

El pasado miércoles, Díaz y su esposa publicaron un video en redes sociales informando sobre la iniciativa con la que su Fundación estaba trabajando para el envío de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

“Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta, Colombia“, afirmó Díaz.

Con respecto a la ayuda, en la grabación explicaron y mostraron algunas tomas de la recolección de alimentos no perecederos, kits de aseo e insumos médicos en un punto habilitado en el hotel Ritz Carlton de Barranquilla, que se sumó a la iniciativa para recibir y organizar las donaciones.

A la iniciativa del exjugador del Liverpool comienzan a sumarse grandes empresas, como la aerolínea Latam, cuya ayuda será colaborar con el transporte de los insumos hacia las zonas del desastre por medio de su flota de aviones.

Asimismo, Lucho explicó que ya se han puesto en contacto con algunos clubes, patrocinadores y empresas para juntar voluntades y sumar esfuerzos que amplíen la asistencia.

“Si tienes la posibilidad de aportar con productos, insumos, logística, cualquier ayuda será bienvenida. Todos sumamos”, señaló el jugador del Bayern Múnich.

Luis Díaz se suma a su compañero de selección Jhon Arias, quien fue el primero en movilizarse públicamente por esta tragedia. El jugador del Palmeiras de Brasil dispuso de sus propios recursos para fletar un avión y cargarlo con insumos médicos que fueron enviados a Quibdó, zona de la que es oriundo junto con su esposa y que fue una de las más golpeadas.

“Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”, indicó también en un video.

A más de 24 horas del movimiento telúrico, las ayudas humanitarias y buenas voluntades dentro del mundo del fútbol comienzan a llegar. Por ejemplo, el FC Barcelona anunció la donación de $100,000 dólares.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

El último balance oficial en Colombia confirma más de 265 muertos, 700 heridos y casi 200 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.



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