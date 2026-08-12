El PSG ratifica su autoridad europea tras imponerse al Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa

El Paris Saint-Germain conquistó una nueva corona internacional tras derrotar 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Salzburgo, adjudicándose la edición 2026 de la Supercopa de Europa.

Las anotaciones del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y del juvenil Desiré Doué sellaron el triunfo de los dirigidos por Luis Enrique, mientras que Brian Madjo firmó la paridad momentánea para el conjunto británico.

El duelo, que enfrentaba al vigente monarca de la UEFA Champions League frente al campeón de la Europa League, comenzó con las acciones de valor al minuto 20 mediante un desborde individual de Kvaratskhelia, quien se perfiló para sacar un potente remate de diestra indetenible para el guardameta.

A pesar del dominio parisino, el equipo de Unai Emery no renunció al ataque. Tras un par de avisos de cabeza e incluso un disparo al poste, Brian Madjo encontró la recompensa al minuto 45 tras conectar de volea un servicio enviado por John McGinn para decretar el 1-1 antes del descanso.

En la etapa complementaria, el Aston Villa adelantó sus líneas, pero la eficacia parisina volvió a inclinar la balanza al minuto 61. Desiré Doué finalizó un escape en solitario para batir la red; aunque el asistente anuló inicialmente la acción por presunto fuera de juego, la revisión del VAR confirmó la posición reglamentaria del atacante francés para devolver la ventaja al PSG.

El tramo final estuvo marcado por el desgaste físico y la profundidad del banquillo parisino con las incorporaciones de Ousmane Dembélé, Lucas Hernández y Fabián Ruiz. Pese a las bajas en su nómina, el cuadro inglés mantuvo la combatividad hasta el pitazo final del colegiado.

Con este resultado, el PSG firmó su segundo título consecutivo de la Supercopa de Europa (2025 y 2026), igualando los bicampeonatos continentales obtenidos únicamente por el AC Milan (1989-1990) y el Real Madrid (2016-2017).

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