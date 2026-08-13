Julio Iglesias pone en venta lujosa mansión que habría comprado hace un año

Luego de un año sin visitar ese hogar, tras haberlo adquirido hace poco tiempo, Julio Iglesias decidió poner en venta la mansión que había comprado en Galicia, España, para ir de visita prácticamente sin uso, según indica el portal Idealista News.

La vivienda de 16,000 metros cuadrados se ubica exactamente en el municipio de Piñor, en la provincia gallega de Ourense, y la intención del legendario cantante era recordar sus orígenes familiares, aunque aparentemente cambió de decisión.

¿En cuánto está valorada esta mansión de Julio Iglesias?

Esta propiedad tiene acabados que le añaden el verdadero valor, más allá de su longitud. Cuenta con una fachada de piedras, con puertas y ventanas de vidrio, dándole un toque clásico, pero contando con una gran estructura.

Además, cuenta con un extenso jardín que rodea la casa principal y dos pequeños edificios. La privacidad también es un privilegio en esta zona, que cuenta con residencias similares a su alrededor, con mucha tranquilidad.

En cuanto a sus divisiones, la casa principal cuenta con 1637 metros cuadrados, distribuidos en siete habitaciones y trece baños. Además, tiene una amplia cocina, aparte de su comedor. En esta vivienda principal hay tres niveles e incluso también hay un ascensor. Igualmente, se encuentra un gimnasio, una suite principal, su estacionamiento, una bodega e incluso una biblioteca.

Por su parte, el primer edificio consta de dos habitaciones, ambas con baño, una sala de estar y una cocina diseñada para recibir huéspedes o personal de mantenimiento. Mientras que en el segundo edificio se ubican un jacuzzi y una cocina italiana.

En las zonas de exteriores, esta propiedad cuenta también con piscina, área de juegos, un parque para perros, un granero tradicional, un lago artificial y, evidentemente, está rodeada de una extensa flora. Todos esos atributos hacen que esta lujosa mansión tenga un valor de 4 millones de euros, principalmente por la zona.

Aunque desea vender esta vivienda, Julio Iglesias igualmente mantiene su otra propiedad lujosa, Las Cuatro Lunas, ubicada en una provincia de Málaga y con un valor que podría llegar a los 150 millones de euros.

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