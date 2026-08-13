Maluma invita a la solidaridad con Colombia tras la tragedia: “Debemos seguir ayudando”

Muchas personalidades de todo el mundo se han manifestado tras el lamentable terremoto que sacudió al país de Colombia la mañana de este lunes y uno de los que más rápido lo hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram fue Maluma. Sin embargo, recientemente compartió un video más profundo sobre su sensación siendo paisa e invitó a todos los que puedan a sumarse a la solidaridad.

Las más recientes cifras oficiales arrojan más de 250 personas fallecidas, mientras que los rescatistas y voluntarios siguen buscando debajo de los escombros a más posibles sobrevivientes, luego del sismo de una magnitud de 7.4.

Maluma comparte un video tras el terremoto

El reguetonero explicó que le costaba manifestarse porque estaba un poco afectado al tratarse de su país. No obstante, quiso enviarle un mensaje a la población por el alcance que tiene.

“No había tenido la oportunidad de mandar un saludo a todos los familiares de las víctimas. También a todas las personas que perdieron sus hogares y a todos los damnificados de esta situación. ¡Qué dolor tan hijue****!”, señaló el cantante colombiano.

Aunado a eso, invitó a todo el que quiera sumarse y pueda, a ayudar de cualquier forma, incluso si están fuera del país.

“Todos los links que estamos haciendo nosotros, créanme que son completamente legítimos. Vamos a seguir ayudando, a seguir apoyando porque reconstruir el daño va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más”, añadió, recordando que los medios donde puede enviar las respectivas ayudas, donde puede ser parte de los responsables, son, en su fundación, El Arte de los Sueños, en Remanence y Casa Eterna.

Como pie de ese pequeño video lleno de conmoción y ganas de colaborar, Maluma reafirmó la invitación a todos los que deseen sumarse.

“Me duele profundamente ver lo que están viviendo tantas familias en nuestro país. Hoy Colombia necesita de todos nosotros. Desde mi Fundación El Arte de los Sueños estamos trabajando para llevar ayuda a las poblaciones más afectadas.

En mis historias estaré compartiendo las cuentas para realizar donaciones a nivel nacional y el link para las personas del extranjero que nos quieran apoyar. Toda ayuda cuenta“, compartió el reguetonero.

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