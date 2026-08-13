Cristian Castro se graduó de la prepa a los 51 años y Verónica estuvo con ayuda de oxígeno

Cristian Castro acaba de sumar a su vida un momento con un significado muy especial, aunque esta vez no se trataba de música. A sus 51 años, el cantante terminó la preparatoria y celebró su graduación acompañado por su madre, Verónica Castro.

El intérprete retomó sus estudios en línea y finalmente llegó al día que marcó el cierre de esta etapa. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Royal Pedregal de Ciudad de México, donde apareció vestido con toga y birrete y compartió con sus compañeros de generación antes de ocupar su lugar durante el acto académico.

El apoyo de Verónica Castro en un día especial

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió con la llegada de Verónica Castro al recinto. La actriz y conductora acudió para acompañar a su hijo y lo hizo con apoyo de oxígeno, una imagen que generó comentarios entre quienes estuvieron presentes y posteriormente en redes sociales.

Pero más allá de las reacciones, su presencia dejó claro que no quería perderse una fecha importante para Cristian. De hecho, la propia Verónica ha sido una de las personas que lo han motivado a continuar con su preparación.

De igual forma, el entorno cercano a la madre de Cristian Castro indicó que el hecho de que haya aparecido con oxígeno no responde a un tema de gravedad en su salud.

Meses atrás, su maestra, Carmina Quevedo, había adelantado que Cristian había terminado la preparatoria y que tenía interés en continuar con su formación académica, pero sin especificar en qué área pudiera ocurrir ni tampoco cuándo.

Esta especial ceremonia podría ser sólo el comienzo de otra etapa para el cantante. Cristian Castro ha hablado anteriormente de sus deseos de ingresar a la universidad y continuar estudiando, una intención que mantiene a pesar de los compromisos que implica su trayectoria musical.

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