Gaby Espino habla sobre la relación que tiene con los padres de sus hijos

En los últimos años, Gaby Espino no ha ocultado la relación que mantiene con dos de sus exparejas: Cristóbal Lander y Jencarlos Canela. Incluso, en mayo de este año se reunió con los dos en la graduación de su hija mayor, Oriana Lander Espino.

En una reciente conversación que la actriz venezolana tuvo con Yerling Hostos tocó el tema de esta relación que mantienen y lo que significan ambos en su vida. En el programa, disponible en YouTube, explica que entre todas sus relaciones mantiene una especial conexión con Lander y Canela.

Sobre la razón, dice: “Fue con los que tuve hijos. Yo creo que con todas las parejas con las que tú estás son personas con las que tú compartes y son personas con las que tú intimas y que te dejan mucho aprendizaje, y esas dos personas con las que yo hice familia, imagínate, son las personas que más aprendizajes me han dado porque, además, siguen siendo mis socios y mis compañeros de vida en la crianza de mis hijos”.

Espino fue pareja del también actor Cristóbal Lander entre 2007 y 2011, y en 2008 nació su hija Oriana Lander Espino. Luego, comenzó su relación con Jeancarlos Canela, la cual comenzó en 2011 y terminó en el 2014; en el 2012 nació Nickolas Canela Espino.

También destacó: “Todo lo que yo viví en mis relaciones con Cristóbal y con Jencarlos, que fue con quienes formé familia, y todo lo que pasé tanto en la relación como en la separación es lo que me hizo ser la persona que soy”.

En los últimos años, los medios han hablado mucho sobre relaciones que ha tenido la actriz venezolana, aunque al parecer no ha tenido ninguna estable y pública. Incluso, durante la conversación con Hostos dijo: “Ahorita estoy sola, ahorita estoy soltera”.

Pese a estar soltera, sigue creyendo en el amor. Contó: “Amo estar enamorada, lo que pasa es que cuando uno va creciendo de años o conociéndose más, te vuelves un poquito más egoísta con tu tiempo o con tu espacio y eres más selectiva o sabes bien y estás clara en lo que mereces como ser humano y en qué inviertes tu tiempo y en qué inviertes tu energía”.

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