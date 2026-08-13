Mueren dos soldados luego de estrellarse un helicóptero militar en Texas

Un helicóptero militar de ataque cayó a tierra este miércoles en Salado, Texas, provocando la muerte de sus dos ocupantes, en un accidente ocurrido en un campo cercano a la base militar de Fort Hood, donde la aeronave tenía su sede operativa, según confirmó el Ejército de Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bell registró una llamada de emergencia al 911 a la 1:30 p.m., hora local, alertando sobre la caída del helicóptero AH-64 Apache. La colisión generó un incendio de pastizales en el área del impacto.

Las autoridades del condado de Bell confirmaron a ABC News que el suceso no causó daños a viviendas, edificios u otras estructuras cercanas. Tras el hecho, personal de Fort Hood acudió al sitio para coordinar labores junto a los servicios de emergencia locales.

Declaraciones de las autoridades tras el accidente

Las identidades de los militares fallecidos no se han hecho públicas, por lo que el Ejército estadounidense precisó que revelará sus nombres 24 horas después de notificar oficialmente a sus familiares.

Ante lo sucedido, el general de brigada Ethan Diven, comandante general interino de la 1.ª División de Caballería, emitió el siguiente comunicado:

“Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con las familias, amigos y compañeros soldados de los involucrados durante este momento increíblemente difícil”.

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