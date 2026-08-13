Noah Schnapp protagonizará “Affluenza”, obra de teatro escrita por Andy Samberg

Dos estrellas de la televisión se unen para presentar una obra de teatro en Londres. Noah Schnapp, conocido por haber protagonizado “Stranger Things” de Netflix, se estrenará como el protagonista de “Affluenza” el próximo 26 de septiembre.

“Affluenza” es una obra de teatro escrita y dirigida por el también actor y comediante Andy Samberg; entre todos sus proyectos, el artista de 47 años es popularmente conocido por haber interpretado a Jake Peralta en la serie “Brooklyn Nine-Nine”.

Esta es una obra de teatro que se basa en una historia real. En esta ficción se exploran las repercusiones del poder y el privilegio. En la sinopsis, presentada en la página web de la obra, dice: “Ambientada en el exclusivo entorno de los Hamptons, ‘Affluenza’ plantea interrogantes que invitan a la reflexión sobre la responsabilidad moral, el legado familiar y el sistema judicial estadounidense. ¿Acaso comprendemos realmente el costo y el impacto generacional del privilegio y la opulencia?”.

El comediante Andy Samberg es el escritor de esta obra de teatro. Crédito: Evan Agostini | AP

El estreno de “Affluenza” está programado para el 26 de septiembre y estará en cartelera durante ocho semanas; la última función está programada para el 21 de noviembre. Al parecer, no habrá oportunidad de que su temporada se extienda, pues el teatro tiene ya una agenda con cinco estrenos entre el 2026-2027.

La obra se estrenará en el Riverside Studios, ubicado en Hammersmith, una zona al oeste de Londres que no forma parte del conocido circuito del West End.

Hay que recordar que esta no sería la primera vez de Schnapp sobre el escenario, pues su carrera en la actuación comenzó en teatros comunitarios y escolares. Su pasión por la profesión comenzó al ver la obra teatral “Annie” en Broadway, cuando tenía apenas cinco años.

Por otro lado, Andy Samberg también tiene una sólida carrera en comedia, como actor y escritor. Ha sido miembro del grupo de comedia musical “The Lonely Island” y fue miembro del elenco de “Saturday Night Live”.

Sigue leyendo:

• Stockard Channing regresa al cine con “Practical Magic 2” este septiembre

• “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey” siguen rompiendo récords

• Bella Thorne dirigirá, escribirá y protagonizará la secuela de “Spring Breakers”