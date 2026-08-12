Stockard Channing regresa al cine con “Practical Magic 2” este septiembre

En los últimos años, la actriz Stockard Channing se ha enfocado en el teatro, pero se prepara para regresar al cine comercial este año con el estreno de “Practical Magic 2” el 11 de septiembre de este año. En esta nueva película, la actriz volverá a interpretar a la tía Franny.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Channing forma parte de esta historia, pues uno de sus proyectos más conocidos en el cine es justamente en “Practical Magic” (1998), en la que también interpretó a Franny.

Además de a Channing, “Practical Magic 2” reúne nuevamente a Sandra Bullock y a Nicole Kidman como protagonistas de la historia.

Los últimos años de Stockard Channing

Como parte de este regreso al proyecto, Stockard Channing, actriz popularmente conocida por interpretar a Rizzo en “Grease” (1978), ha aprovechado para hablar públicamente sobre cómo han sido sus últimos años.

En un reciente escrito que compartió con “The Times”, asegura que desde el 2014 ha vivido sola. Esta decisión la tomó tras la muerte de su pareja Daniel Gillham. En la publicación, explicó: “He vivido sola desde que perdí a Daniel y soy feliz siendo una reclusa”.

Al verse tan afectada por la pérdida de su pareja, la actriz decidió trasladarse a Maine, Estados Unidos, y años después decidió trasladarse a Londres, Inglaterra. Channing, quien nació en Nueva York hace 82 años, decidió irse a Londres por el triunfo de Donald Trump en sus primeras elecciones presidenciales.

Channing no tuvo hijos y en la misma publicación reflexiona sobre eso y dijo: “Sería genial tener a alguien cuidando de mí. Pero bueno, los hijos pueden ser tan egoístas como cualquier otra persona por ahí”.

Antes de regresar al set de grabación para filmar “Practical Magic 2”, la artista estadounidense estuvo centrada en proyectos teatrales. Incluso, este año debutó como directora de teatro con el montaje de “Krapp’s Last Tape” de Samuel Beckett para el Festival de Edimburgo.

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