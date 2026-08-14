El mito de la madera antibacteriana: la verdad sobre los materiales de tu tabla de picar

Las tablas de cortar son grandes aliadas en la cocina; sin embargo, de acuerdo al material, pueden ser un riesgo de seguridad alimentaria al acumular bacterias y microbios que favorecen la contaminación cruzada.

La ingeniera en alimentos, Mariana Zapien, desmitifica que la madera no sea antibacteriana y se basa en estudios más recientes que revelan que en el maple o arce duro, algunas bacterias sobreviven menos tiempo porque esta madera absorbe parte de la humedad.

Este tipo de madera disminuye el agua disponible para los microorganismos, su estructura microscópica puede atraparlos y, además, podría tener compuestos naturales con actividad antimicrobiana.

Aclara que esto “no significa que la madera automáticamente elimina los microorganismos ni que ocurre igual en todas las especies”.

¿Es seguro usar una tabla de madera?

Las tablas de madera son seguras de usar, siempre que se mantengan higienizadas y que sean de una madera dura y de buena calidad, como maple, haya, nogal o teca.

Estas maderas son densas, resisten mejor el desgaste, duran muchos años y conservan mejor el filo de los cuchillos. Mientras que las maderas blandas como el pino se rayan y se agrietan con mayor facilidad, dificultando su limpieza con el tiempo.

Otros materiales seguros para las tablas

¿Tu tabla de polietileno tiene muchas marcas de uso? Cuidado: las ranuras profundas acumulan bacterias difíciles de desinfectar y pueden liberar microplásticos en tus alimentos. Crédito: Shutterstock

Zapien se refiere a otros materiales de tablas de cortar como las de polietileno de alta densidad, que son una excelente opción, fáciles de lavar, desinfectar y se pueden usar para cualquier tipo de alimento.

Sin embargo, el uso constante y el roce con los cuchillos generan ranuras donde pueden acumularse residuos y microorganismos, dificultando una higiene óptima.

Otra desventaja de este material es que con el uso frecuente se desgasta, pudiendo liberar microplásticos que terminamos ingiriendo en los alimentos. La recomendación de la experta es sustituir la tabla cuando esté muy rayada.

Acero inoxidable y vidrio templado: las opciones más seguras

La experta afirma que los materiales más higiénicos —porque son muy resistentes, no absorben humedad ni olores y son más fáciles de limpiar y desinfectar— son el acero inoxidable y el vidrio templado.

Se pueden usar para todo tipo de alimentos; sin embargo, considera que vas a tener que estar afilando tu cuchillo constantemente.

La tabla perfecta no existe, pero los cuidados son clave para mantenerlas en buen estado. Lo ideal es lavarla y desinfectarla correctamente después de cada uso y reemplazarla cuando presente grietas o desgaste importante.

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