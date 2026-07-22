La cyclospora resiste desinfectantes: 3 claves para lavar frutas y verduras de forma segura

La diarrea explosiva que enfermó al menos a 1,645 personas en Estados Unidos y provocó 141 hospitalizaciones fue causada por la ciclospora (Cyclospora cayetanensis), un parásito que contaminó diversos vegetales cortados, según los últimos reportes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Para evitarla, existen tres claves fundamentales a la hora de lavar las verduras.

La ingeniera en alimentos Mariana Zapién explica que la Cyclospora es resistente a algunos desinfectantes comunes. Por ello, sugiere un protocolo bastante sencillo para disminuir el riesgo de contaminación cruzada y manejar las frutas y vegetales de forma segura:

1. Antes de desinfectar, hay que lavar

Expertos como Zapién recomiendan lavar las verduras con abundante agua, si es posible bajo el grifo. Aplicar un poco de fricción ayuda a remover la tierra, la materia orgánica y una parte de los microorganismos de la superficie.

Este paso es crucial: si los vegetales tienen tierra o residuos, parte del agente desinfectante se consume reaccionando con ellos, dejando menos producto disponible para inactivar los patógenos. Para lograr una buena desinfección, primero debe existir una limpieza profunda.

2. No desinfectes varias verduras juntas

Al momento de lavar las frutas y hortalizas, se debe considerar que no todas llegan con la misma carga microbiana. Además, sus superficies varían: algunas son lisas, mientras que otras son rugosas y presentan pliegues microscópicos donde los microorganismos se adhieren con facilidad.

Cuando colocas todos los alimentos en el mismo recipiente, el agua se convierte en un medio de contaminación cruzada. Los microorganismos que se desprenden de un vegetal pueden migrar a otro y, si hay demasiada materia orgánica, el desinfectante pierde su eficacia con mayor rapidez.

3. Secarlas muy bien antes de guardarlas

Secar muy bien. Eliminar el exceso de humedad antes de refrigerar evita la proliferación de bacterias, levaduras y mohos, haciendo que tus alimentos duren frescos por más tiempo. Crédito: Shutterstock

El último paso es clave y consiste en eliminar el exceso de agua superficial para no acelerar el deterioro del alimento. Lo ideal es escurrir extremadamente bien y retirar toda la humedad previa a la refrigeración.

La humedad crea un ambiente favorable para la supervivencia y multiplicación de bacterias, levaduras y mohos, provocando que los vegetales se dañen antes de tiempo.

Sigue leyendo:

.FDA corrige resultado positivo de Cyclospora en lechuga de Taylor Farms, pero mantiene investigación sobre brote multiestatal

.De McDonald’s a Taco Bell: ¿Por qué las ensaladas y vegetales causan las alertas sanitarias más graves?

.FDA alerta: lechugas de Taylor Farms retiradas en 28 estados de EE.UU. por Cyclospora