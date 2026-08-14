Frenkie De Jong admite que jugó lesionado durante el Mundial 2026

Frenkie de Jong admitió este viernes que jugó “tocado y con dolor” en el Mundial 2026 después de recibir un golpe en un entrenamiento y señaló que los servicios médicos de Países Bajos le aseguraran que “no podía empeorar”, algo que finalmente sí sucedió.

“Tuve muy mala suerte. Alguien me cayó encima en un entrenamiento durante el Mundial y me quedó una pequeña molestia en la rodilla. Me hice pruebas y me salió que había algo pequeño. Todo el mundo lo sabía, me dijeron que podía seguir jugando, que iba a estar incómodo y con dolor, pero que podía seguir. Me aseguraron que no podía empeorar y seguí jugando, porque el Mundial es un sueño”, expuso.

? Frenkie de Jong dément les informations de Gerard Romero : « Des choses fausses sont écrites et cela nuit à ma réputation. Par exemple, Gerard Romero a dit que j’avais refusé de jouer contre l’Atlético : c’est totalement faux, ce n’est pas vrai.



Mon rêve a toujours été de? pic.twitter.com/9aXqtVXCXc — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) August 14, 2026

Sin embargo, tras regresar a Barcelona, los exámenes médicos del club revelaron que De Jong sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y el futbolista sigue un tratamiento conservador que le mantendrá de baja durante las próximas semanas, sin que el Barça haya concretado el tiempo previsto de recuperación.

“Tras el Mundial, estaba en contacto con el club y quería volver para hacerme pruebas, ver si todo estaba bien, y la lesión ahora era más grave que cuando lo revisamos en Estados Unidos. Fue muy duro, porque ni yo ni nadie lo esperaba”, desveló en una entrevista a los medios de comunicación del Barcelona.

Frenkie De Jong afirma que se “publican cosas falsas” sobre él y Barcelona

El internacional neerlandés aseguró que está “muy jodido (sic)”, porque lo que más le gusta es jugar al fútbol con su selección y con el Barça.

Además, De Jong quiso reivindicarse y “aclarar un par de cosas”, pues, en su opinión, “hay mucho ruido” a su alrededor y se publican “muchas noticias que son falsas”.

“La gente puede opinar si Frenkie es buen o mal jugador, pero ahora se están escribiendo cosas falsas que dañan a mi imagen y que afectan a lo que la gente piensa de mí”, dijo el centrocampista neerlandés.

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