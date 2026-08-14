Leagues Cup: Así quedaron los cruces de cuartos de final

La Leagues Cup entra en su fase eliminatoria tras fase de grupos con cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la Major League Soccer (MLS) en un torneo que tendrá a un nuevo campeón tras la eliminación del Seattle Sounders.

Chicago Fire, con nueve unidades; Austin y Columbus Crew, con ocho; y Real Salt Lake, con siete, fueron los clasificados de la MLS a la fase de cuartos, en la que por México jugarán León, con nueve puntos; América (7), Toluca y Monterrey, ambos con seis.

Este jueves Santos Laguna y Necaxa, que llegaron eliminados a la última jornada, sacaron la cara por México y se impusieron a Philadelphia Union y New York FC, respectivamente.

El Timbers enfrentará al Tijuana también este jueves, aunque en un partido entre dos cuadros eliminados.

Cuartos de final de la Leagues Cup 2026 CUARTOS DE FINAL LMX 4 CF Monterrey VS MLS 1 Chicago Fire CUARTOS DE FINAL LMX 3 Toluca FC VS MLS 2 Austin FC CUARTOS DE FINAL LMX 2 Club América VS MLS 3 Columbus Crew CUARTOS DE FINAL LMX 1 Club León VS MLS 4 Real Salt Lake

Estos cruces se definirán a partido único y no se jugarán a ida y vuelta. En caso de que estén empatados tras 90 minutos, no habrá tiempo extra y disputarán una tanda de penales.

El primer clasificado de MLS jugará ante el cuarto de la tabla mexicana; el segundo enfrentará al tercero; el tercero se medirá al segundo; y el cuarto tendrá como rival al líder de la LIGA MX.

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