Leagues Cup: Así quedaron los cruces de cuartos de final

Chicago Fire fue el mejor equipo de la MLS, mientras que León fue el mejor de la Liga MX en fase de grupos de la Leagues Cup

Puso Dithejane (c) de Chicago Fire celebra un gol este jueves, en un partido de la Leagues Cup entre Cruz Azul y Chicago Fire en el estadio SeatGeek, en Bridgeview (Estados Unidos).

Chicago Fire avanzó a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Crédito: Kamil Krzaczynski | EFE

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Por  Reinaldo Oliveros

La Leagues Cup entra en su fase eliminatoria tras fase de grupos con cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la Major League Soccer (MLS) en un torneo que tendrá a un nuevo campeón tras la eliminación del Seattle Sounders.

Chicago Fire, con nueve unidades; Austin y Columbus Crew, con ocho; y Real Salt Lake, con siete, fueron los clasificados de la MLS a la fase de cuartos, en la que por México jugarán León, con nueve puntos; América (7), Toluca y Monterrey, ambos con seis.

Este jueves Santos Laguna y Necaxa, que llegaron eliminados a la última jornada, sacaron la cara por México y se impusieron a Philadelphia Union y New York FC, respectivamente.

El Timbers enfrentará al Tijuana también este jueves, aunque en un partido entre dos cuadros eliminados.

Cuartos de final de la Leagues Cup 2026

CUARTOS DE FINAL
CF Monterrey
LMX 4
VS
Chicago Fire
MLS 1
CUARTOS DE FINAL
Toluca FC
LMX 3
VS
Austin FC
MLS 2
CUARTOS DE FINAL
Club América
LMX 2
VS
Columbus Crew
MLS 3
CUARTOS DE FINAL
Club León
LMX 1
VS
Real Salt Lake
MLS 4

Estos cruces se definirán a partido único y no se jugarán a ida y vuelta. En caso de que estén empatados tras 90 minutos, no habrá tiempo extra y disputarán una tanda de penales.

El primer clasificado de MLS jugará ante el cuarto de la tabla mexicana; el segundo enfrentará al tercero; el tercero se medirá al segundo; y el cuarto tendrá como rival al líder de la LIGA MX.

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