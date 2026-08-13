Cristiano Ronaldo sorprende con un cambio de look para comenzar su búsqueda de los 1,000 goles

El astro portugués Cristiano Ronaldo estrenó un nuevo look al sumar a los entrenamientos de Al-Nassr de cara a la temporada 2026/27, en la cual buscará alcanzar la barrera de los 1,000 goles como profesional.

Luego de su participación en el Mundial 2026, en la cual logró sumar otros tres tantos más a su cuenta personal, el astro lusitano con un renovado estilo de pelo se sumó al resto de sus compañeros para entrenarse bajo las órdenes de Ange Postecoglou, que asumió en este mercado de pases tras la partida de Jorge Jesús, que asumió en la Selección de Portugal.

A sus 41 años, el Bicho ingresa a la temporada 2026/27 con 976 goles en su cuenta personal, a tan solo 24 de alcanzar las cuatro cifras. Una marca que todo indica que podría romper en este ciclo, al llegar 123 gritos en 142 apariciones con el elenco arábigo.

Felicitado por su matrimonio

La boda tuvo lugar el 11 de agosto a las 13:30 en la localidad portuguesa de Cascais, en el extremo sudoeste del distrito de Lisboa. La ceremonia fue discreta: solo estuvieron presentes los cinco hijos de la pareja y cuatro testigos. El programa español El verano se mueve, de Telecinco, accedió al documento del registro del matrimonio y reveló todos los detalles este jueves.

Según ese registro, los testigos fueron Ivana Rodríguez, hermana de Georgina; Miguel José, amigo de Ronaldo desde los tiempos del Sporting de Lisboa y colaborador en la internacionalización de la marca CR7; y dos españoles del mundo de la joyería, madre e hijo, identificados como Jose y Mónica, amigos de Georgina.

El futbolista portugués anunció el matrimonio el mismo 11 de agosto a través de su perfil de Instagram con una fotografía de sus manos entrelazadas y dos sencillas alianzas en oro amarillo. Desde entonces, ni él ni Georgina habían ofrecido más detalles públicos sobre la ceremonia.

Tras la boda, los recién casados viajaron a Riad a bordo de su jet privado. En Arabia Saudí, Ronaldo no se reincorporó de inmediato al trabajo: el club le concedió una licencia extraordinaria tras el Mundial, por lo que se perderá los dos primeros partidos de la nueva temporada de la Saudi Pro League (SPL).

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