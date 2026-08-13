Camiseta del debut de Tim Payne desata batalla entre fans de Olimpia

El club Olimpia de Paraguay abrió una subasta de la camiseta que vistió el domingo pasado el mediático futbolista neozelandés Tim Payne en su debut en el fútbol paraguayo.

La camiseta que Payne lució en su debut con el Club Olimpia, uno de los clubes más importantes del fútbol paraguayo, se ha convertido en una codiciada pieza de colección desde que el club la puso a subasta en línea hace cinco días.

Con el cierre de la subasta, la oferta principal ha superado los 21 millones de guaraníes, la moneda de Paraguay, equivalentes a unos $3,270 dólares.

?? ¡LA CAMISETA DE TIM PAYNE YA VA POR MÁS DE G. 21 MILLONES!



La camiseta utilizada por el neozelandés en su debut con Olimpia continúa elevando su valor en la subasta. ????



? La puja ya llegó a G. 21.200.000 y la cifra promete seguir creciendo.



¿Cuánto terminará? pic.twitter.com/p1ukWErhoC — Unicanal (@Unicanal) August 10, 2026

Se trata del último acontecimiento en el improbable ascenso del defensa de 32 años, que llegó al Mundial con poco más de 4,000 seguidores en Instagram y se convirtió en una de las mayores sensaciones de las redes sociales del torneo.

Estrategia del Olimpia

El fichaje del neozelandés es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, aseguró el presidente del Decano, Rodrigo Nogués, el 19 de junio pasado. Nogués precisó que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo extender el fichaje por otro año.

Payne disputó el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda después de llegar al torneo con sede en Norteamérica como uno de los jugadores más mediáticos gracias a una campaña adelantada previamente por un influenciador argentino.

Antes de representar a Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, Payne pasó la mayor parte de su carrera alejado de los focos, jugando en clubes poco conocidos de Nueva Zelanda y Australia. También jugó dos años en el Blackburn Rovers de Inglaterra, pero nunca llegó a debutar en un equipo importante debido a problemas con su permiso de trabajo.

Payne dio a legiones de nuevos aficionados otra razón para vitorearlo durante su debut el 2 de agosto contra el club Rubio Ñu de Asunción, al marcar minutos después de entrar desde el banquillo para ayudar a Olimpia a ganar 5-0.

?? GOLAZO MUNDIAL EN SU DEBUT.



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?? A WORLD-CLASS WONDER GOAL ON HIS DEBUT.



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Ahora, la camiseta firmada de aquel partido está despertando un interés que normalmente se reserva para figuras mucho más consagradas, aunque la oferta más alta dista mucho de los millones de dólares pagados por las camisetas usadas por la superestrella argentina Lionel Messi y otros grandes del fútbol.

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