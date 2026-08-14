Rabinos piden a Mamdani moderar sus críticas a Israel ante aumento del antisemitismo

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sostuvo una reunión privada con un grupo de rabinos que le pidió moderar sus críticas al gobierno de Israel y acompañarlas de mensajes más explícitos contra el antisemitismo, en medio de una creciente preocupación por los delitos de odio contra la comunidad judía.

Diez rabinos participaron en una mesa redonda a puerta cerrada de aproximadamente una hora en el Ayuntamiento, donde expresaron su preocupación por la creciente distancia entre Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, y la mayor comunidad judía fuera de Israel, publicó ABC 7 NY.

Los líderes religiosos cuestionaron las declaraciones de Mamdani sobre la guerra en Gaza y sus llamados a que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sea arrestado. También señalaron que sus críticas a Israel pueden estar contribuyendo a que algunas personas dirijan su rechazo al gobierno israelí contra los judíos que viven en Nueva York.

“Lo que está sucediendo es que los neoyorquinos y los estadounidenses están desahogando su ira contra el gobierno israelí con los judíos de aquí, y eso no está bien”, afirmó la rabina Rachel Timoner, de la congregación Beth Elohim, una de las participantes en el encuentro.

Los rabinos hicieron referencia al reciente apuñalamiento de un hombre judío, ocurrido en un contexto de preocupación por el aumento del antisemitismo en la ciudad. Mamdani ha condenado ese ataque, así como la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre.

No obstante, el alcalde también ha acusado a Netanyahu de cometer genocidio en Gaza. “Es un criminal de guerra y el artífice de un genocidio espantoso”, afirmó Mamdani en un video publicado en YouTube.

Mamdani también ha defendido los derechos de los palestinos desde antes de iniciar su campaña para la Alcaldía de Nueva York, una postura que ha generado tensiones con sectores de la comunidad judía.

Timoner pidió al alcalde que acompañe sus críticas a Israel con una separación clara entre las acciones del gobierno israelí y la comunidad judía de Nueva York.

“Lo que pedimos es que el alcalde, cuando critique a Israel, combine esa crítica con un mensaje claro y explícito para los neoyorquinos, dejando claro que nada de lo que diga debe interpretarse como una autorización para el prejuicio o el odio contra los judíos de Nueva York”, señaló.

Asimismo, el rabino Rick Jacobs dijo haberle transmitido a Mamdani que su manera de referirse a Israel puede poner en riesgo a la comunidad judía.

Los participantes consideraron que el alcalde debería adoptar un tono más equilibrado y constructivo al abordar el conflicto entre Israel y los palestinos.

La Administración de Mamdani calificó el encuentro como “una conversación abierta, positiva y constructiva” y aseguró que el alcalde “ha mantenido y seguirá manteniendo contacto con la comunidad judía de la ciudad de Nueva York”.

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