Argentino Thiago Tirante obtiene histórico triunfo sobre Novak Djokovic en Cincinnati

El argentino Thiago Tirante logró el triunfo más resonante de su carrera este sábado por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati: venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 tras 2 horas y 44 minutos de actividad.

The biggest win of his career ?



Thiago Agustin Tirante rallies to take down Novak Djokovic 2-6, 6-4, 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/YC2aTk5FEC — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 15, 2026

El serbio de 39 años, ex número 1 del mundo y actual 5° del ranking ATP, había ganado tres veces en su carrera el título en este importante certamen.

Thiago tiene 25 años y llegó a este certamen en la mejor ubicación de su trayectoria tenística: es el 50° del mundo. El argentino, oriundo de La Plata, no tiene finales ni títulos en el circuito principal pero sí ostenta seis coronas a nivel Challenger.

El dato destacado es que a fines del 2019 había alcanzado el número 1 del mundo como junior luego de obtener el tradicional Orange Bowl.

Difíciles condiciones

En diálogo exclusivo con Sportklub, declaró: “Antes que nada, felicito a mi rival. Sinceramente, no ha sido un partido agradable para mí. Así me he sentido. No ha sido la primera vez y no será la última. Así son las cosas. Las condiciones no son el problema. Es por un problema de salud que tengo. Lo llevo sufriendo desde hace ya muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hace mucha humedad y calor“.

Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026

“Sabía que estas condiciones iban a perjudicarme, pero también hay otras cosas: los nervios y todo lo que conlleva un partido como este. Todo eso empeora más la situación y eso es lo que ha ocurrido”, agregó en esa línea.

Por otro lado, fue consultado sobre si esta fue su última vez en el Masters 1000 de Cincinnati, al cual no asistía desde 2023, cuando fue campeón: “Espero poder hacerlo, pero por desgracia ahora mismo parece más probable que no lo haga. Veremos qué nos depara el futuro”.

Primera derrota de Djokovic antes argentinos desde 2016

Cabe recordar que la última vez que Djokovic perdió contra un tenista albiceleste fue en 2016, ante Juan Martín del Potro, en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Rio, por 7-6 y 7-6.

En líneas generales, 60 victorias y siete derrotas del serbio contra jugadores de Argentina.

Vale destacar que el serbio juega por primera vez en Ohio desde que se consagró campeón en 2023, en la inolvidable victoria frente a Carlos Alcaraz. Además, es su vuelta al circuito desde la semifinal pasada en Wimbledon, con derrota en sets corridos contra Jannik Sinner.

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