Compra antes de que se acaben: estos autos tienen hasta $10,000 de descuento y desaparecen en 2026

Un comprador podría ahorrar hasta $10,000 al adquirir uno de los autos que dejarán de venderse después del año modelo 2026, según un análisis de Edmunds publicado el 11 de agosto. La firma identificó cinco modelos de las marcas Ford, Volkswagen, Jaguar, Toyota y Tesla que se acercan al final de su producción, mientras algunos concesionarios ya ofrecen descuentos para liberar inventario.

Para los consumidores en EE.UU., esto representa una ventana limitada para encontrar un auto nuevo con descuento antes de que se agoten las unidades disponibles. Una vez que desaparezca el inventario de estos modelos, las ofertas especiales también se irán.

El Ford Escape se despide tras 25 años en el mercado

Tras cuatro generaciones, el Ford Escape cierra su ciclo con el modelo 2026. Arranca en $31,845 dólares, con versión híbrida de hasta 39 mpg combinadas. Según Kelley Blue Book, ya se paga entre $1,245 y $2,510 dólares menos que el precio de etiqueta.

El Escape 2026 no podrá venderse en California, Nueva York, Massachusetts, Vermont, Oregón y Washington por regulaciones de emisiones. Para muchas familias, es la última oportunidad de comprar uno con descuento antes de que Ford reoriente esa planta a vehículos eléctricos.

El Volkswagen ID.4 ofrece el mayor descuento de la lista

El Volkswagen ID.4, rival directo del Tesla Model Y, deja de producirse tras 2026. Los compradores podrían obtener cerca de $10,000 dólares de descuento sobre un precio de etiqueta de $46,570 dólares. “Los compradores ya pagan unos 2.700 dólares por debajo del precio de venta recomendado, y Volkswagen añade un reembolso en efectivo de 6.000 dólares para clientes”, detalló Edmunds.

Volkswagen detuvo la producción de este modelo en Tennessee en abril de 2026, citando “un momento desafiante para el mercado de vehículos eléctricos en EE.UU.” Para quienes buscan un eléctrico sin pagar precio completo, es una oportunidad concreta antes de que se acabe el inventario.

El Jaguar F-Pace, la última oportunidad de un Jaguar a gasolina

El F-Pace 2026 será la última oportunidad para conseguir un Jaguar con motor de combustión, ya que la marca se vuelve exclusivamente eléctrica de ultralujo. El precio de lista arranca en $58,375 dólares, con la SVR 575 Edition y un V8 de 567 caballos.

“Los compradores ya están consiguiendo unos $3,100 dólares de descuento en la etiqueta del Jaguar F-PACE 2026, y el inventario restante se mueve lo suficientemente lento como para dar a los compradores una verdadera oportunidad”, indicó Edmunds. Quienes busquen una futura pieza de colección deberían actuar pronto, pues no habrá sucesor con motor de gasolina.

El Toyota GR Supra termina su historia junto al BMW Z4

El Toyota GR Supra llega a su año final tras siete años en el mercado, con precio de $59,595 dólares y motor de 382 caballos. El final no se debe a bajas ventas: Toyota lo fabricó junto al BMW Z4 en la misma planta austriaca, y al cesar la producción del Z4 en marzo de 2026, no había forma de seguir con el Supra ahí. Este modelo podría convertirse en clásico codiciado en pocos años.

El Tesla Model S, el fin de una era eléctrica pionera

El Tesla Model S, pionero de los eléctricos masivos, tendrá en 2026 su último año modelo, con 410 millas de autonomía y el paso de 0 a 60 mph en 3.1 segundos. Tesla ya no venderá modelos nuevos en su sitio, mientras que los modelos usados del 2026 arrancan en $110,000 dólares.

El precio de las usadas del Model X cayó 17% recientemente, según iSeeCars, mientras el promedio de usados subió 38% desde 2019.

¿Qué puedes hacer para aprovechar estas ofertas antes de que se agote el inventario?

Sobre estas oportunidades para conseguir un auto nuevo con estas atractivas rebajas, Edmunds fue claro: “Actúa rápido porque probablemente el inventario restante será limitado”. Esto aplica sobre todo al ID.4 y al F-150 Lightning, cuyo inventario podría agotarse antes de fin de año.

Visitar concesionarios locales para verificar el inventario disponible

Negociar citando los descuentos promedio de Edmunds y Kelley Blue Book

Verificar si el modelo puede venderse legalmente en su estado

Comparar el costo total a cinco años, no solo el precio de etiqueta

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los autos discontinuados en 2026

¿Cuáles son los cinco autos que dejarán de venderse después de 2026?

Ford Escape, Volkswagen ID.4, Jaguar F-Pace, Toyota GR Supra y Tesla Model S.

¿Cuánto puedo ahorrar con un Volkswagen ID.4?

Cerca de $10,000 dólares combinando la rebaja de transacción y el incentivo de $6,000 dólares.

¿Por qué Jaguar deja de vender el F-Pace de gasolina?

Porque la marca transitará como armadora eléctrica de ultralujo; el F-Pace 2026 es su último modelo de combustión.

¿Puedo comprar un Ford Escape 2026 en cualquier estado?

No, no puede venderse en seis estados, incluyendo California y Nueva York.

¿Por qué termina el Toyota GR Supra?

Porque comparte planta y plataforma con el BMW Z4 en Austria, cuya producción cesó en marzo de 2026.

¿Aún se puede comprar un Tesla Model S nuevo?

No; solo hay unidades usadas, desde unos $110,000 dólares.

Conclusión

La ventana para conseguir estos modelos con descuentos se cerrará en los próximos meses, conforme los concesionarios agoten inventario y lo reemplacen con modelos 2027. Quienes esperen podrían perder miles de dólares en ahorro o, como en el F-Pace y el GR Supra, pagar sobreprecio en el mercado de segunda mano en los próximos años.

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