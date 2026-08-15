Irán rechaza expresiones de Trump de que declararía el estrecho de Ormuz territorio de EE.UU.

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que, cuando venza a Irán, convertirá el estrecho de Ormuz en territorio.

“Muy pronto estaré declarando el estrecho de Ormuz un territorio de EE.UU. Esencialmente, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo. Ninguna embarcación pasa a menos que nosotros queramos”, declaró desde la Academia de Policía del Condado Nassau en Long Island donde destacó sus medidas contra la criminalidad y respaldó la candidatura de Bruce Blakeman para la gobernación de NY.

Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, rechazó las expresiones del mandatario estadounidense y afirmó que Teherán mantendrá su bloqueo sobre la vía marítima.

“El estrecho de Ormuz no puede ser tomado mediante un tuit, ni con un portaaviones, ni emitiendo una orden, ni con un discurso electoral”, compartió el funcionario por X. “Irán no teme a las amenazas ni se amedrenta ante demostraciones de fuerza”.

Gharibabadi añadió: “Este estrecho solo se abrirá y cerrará bajo las órdenes de Irán; mientras no acepten la realidad de la derrota y dejen de albergar ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo”.

Al momento, las conversaciones para un cese al conflicto entre EE.UU. e Irán están estancadas.

El próximo lunes se supone que concluya el plazo de 60 días para un fin a la guerra establecido en junio a raíz de la firma de un memorándum entre ambos países.

El miércoles, la PGSA (Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico), entidad que autoriza el tránsito en la zona, compartió un mensaje por la misma red en el que sostuvo que el estrecho continuaba bloqueado.

“Las afirmaciones y los mensajes reiterados de funcionarios estadounidenses de que el estrecho de Ormuz ya no está bloqueado no cambian la realidad: el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán”, se indicó desde la cuenta.

El estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. La zona se encuentra bajo la jurisdicción de Irán y de Omán.

Aproximadamente, el 20% del petróleo mundial pasa por esa ruta. La guerra iniciada por EE.UU. en Irán en febrero se ha traducido en el cierre del paso, lo que a su vez provoca aumentos en los precios de la gasolina y otros productos derivados del petróleo.

Como medida paliativa, la Administración Trump extendió esta semana la exención a la Ley Jones por 90 días, luego de que en marzo emitiera una primera orden a esos fines para un término de 60 días.

La Ley Jones o Ley de la Marina Mercante de 1920 exige que todos los bienes transportados entre puertos estadounidenses y territorios sean en barcos de construcción, bandera, propiedad y tripulación de EE. UU. Los requisitos llevan a un aumento en cadena en los precios de la gasolina y de otros artículos.

Durante su discurso, Trump no explicó cómo pensaba apropiarse del estrecho.

Un alto funcionario de la Casa Blanca habría dicho al Wall Street Journal que el presidente estaba bromeando cuando expresó que declararía el estrecho un territorio de EE.UU.

“El presidente Trump no se ha reunido con sus asesores para hablar sobre declarar el estrecho de Ormuz territorio estadounidense tras la guerra y estaba bromeando durante su discurso de hoy en Nueva York”, compartió por la mencionada red el periodista Brian Schwartz al hacer referencia a la fuente que pidió permanecer en el anonimato.

Históricamente, EE.UU. ha obtenido territorios mediante paga o a través de tratados.

En el caso de Puerto Rico y Guam, territorios estadounidenses desde hace casi 130 años, España cedió las demarcaciones al país del norte. El tratado de paz, que puso fin a la Guerra Hispanoamericana, fue firmado en el 1898 y entró en vigor al año siguiente.

Todos los territorios están sujetos a los poderes plenarios del Congreso, según estipulado en la Cláusula Territorial de la Constitución federal. Lo anterior establece la relación entre estas jurisdicciones y EE.UU.

En otras palabras, el Congreso tiene poderes plenos para administrar, legislar y reglamentar los territorios.

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