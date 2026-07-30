Sube a 34 la cifra de muertos por el terremoto en Japón

Las autoridades locales de la prefectura de Kumamoto confirmaron que el número de fallecidos subió a 34 tras el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón el pasado martes, mientras equipos de emergencia mantienen los trabajos de búsqueda y rescate de supervivientes entre los escombros.

El centro de respuesta ante desastres de Kumamoto detalló que el registro incluye siete personas fallecidas en el centro comercial Aeon Mall de Kashima, donde ocurrió una explosión luego del movimiento telúrico.

Asimismo, se contabilizaron ocho muertos por el colapso de una chimenea en la planta de Nippon Paper Industries ubicada en Yatsushiro, informó EFE.

De forma paralela, el portavoz del Gobierno central de Japón, Minoru Kihara, ofreció una rueda de prensa donde fijó la cifra oficial en 30 fallecidos, pero se basó en los datos validados por la Policía Nacional.

Labores de rescate y condiciones de los evacuados

A más de 48 horas del evento sísmico, la búsqueda de sobrevivientes continúa en zonas afectadas que sufren interrupciones en los servicios de agua potable y energía eléctrica, sumado a pronósticos de altas temperaturas. El Ministerio de Defensa reportó la incorporación de perros adiestrados a los operativos durante la noche anterior.

Unas 10,000 personas permanecen distribuidas en aproximadamente 400 centros de evacuación. En estas instalaciones, las Fuerzas de Autodefensa y la administración local trabajan en el montaje de sistemas de aire acondicionado para mitigar el calor.

Datos del sismo y alerta por posibles réplicas

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) indicó que el temblor ocurrió a las 4:27 p.m., hora local, a una profundidad de 10 kilómetros. El fenómeno alcanzó la intensidad máxima de 7 en la escala sísmica japonesa y generó cuantiosos daños materiales, entre ellos el derrumbe parcial de la muralla del castillo de Kumamoto. Aunque la JMA emitió una alerta inicial de tsunami, esta se levantó sin generar daños graves.

Las autoridades advierten sobre la posibilidad de réplicas de mayor intensidad en los próximos días, tras haberse registrado cientos de temblores secundarios, incluido uno de magnitud 5.8 el miércoles por la noche.

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