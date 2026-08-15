Yordan Álvarez, el cubano que busca la Triple Corona en las Grandes Ligas

El cubano Yordan Álvarez está en una temporada histórica con los Astros de Houston y es un serio candidato a llevarse el MVP de la Liga Americana y también de ganar la Triple Corona, algo que muy pocos han hecho.

Álvarez batea para .323 con 142 hits, 36 jonrones, 88 carreras impulsadas y 81 carreras anotadas en 121 juegos esta temporada. El slugger cubano es actualmente líder en promedio al bate, jonrones y carreras impulsadas en la Liga Americana.

En lo que va de siglo, el venezolano Miguel Cabrera es el único pelotero que ha ganado la Triple Corona de Bateo, cuya dificultad recae en quedar líder en los tres departamentos. Cabrera le ganó una apretada batalla liderando la Liga Americana por cuatro puntos de promedio de bateo, un jonrón y 11 carreras impulsadas.

Son nueve jugadores los que han ganado la Triple Corona de Bateo en los últimos 100 años de béisbol de Grandes Ligas. Todos los nueve jugadores en esa lista son parte del Salón de la Fama de Cooperstown.

Estos son los nueve jugadores que han ganado la Triple Corona en los últimos 100 años:

Miguel Cabrera – 2012

Carl Yastrzemski – 1967

Frank Robinson – 1966

Mickey Mantle – 1956

Ted Williams – 1942 y 1947

Joe Medwick – 1937

Lou Gehrig – 1934

Jimmie Foxx – 1933

Chuck Klein – 1933

¿Quién pelea los lideratos con Yordan Álvarez?

Álvarez tampoco tendrá fácil quedarse con los lideratos en esta temporada. En el promedio de bateo es dónde más tiene ventaja con .17 puntos sobre Chandler Simpson de los Rays de Tampa Bay.

Este viernes conectó su jonrón número 36 de la temporada, apenas uno más que el dominicano Junior Caminero que está viviendo un buen momento ofensivo en las últimas semanas.

Y en carreras empujadas, el cubano de los Astros lidera por siete carreras de ventaja sobre Dillon Dingler, el catcher de los Tigres de Detroit.

A los Astros de Houston le restan 38 juegos, vitales para meterse en playoffs, pero también para que Yordan Álvarez ponga su nombre en la historia de los mejores bateadores de Las Mayores.

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