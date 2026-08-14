Fenway Sports Group vende parte del Liverpool a un consorcio liderado por Jeff Bezos

Fenway Sports Group (FSG), grupo propietario del Liverpool FC, alcanzó un acuerdo para la venta de una participación minoritaria del club al consorcio 1892 Holdings, transacción sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a las condiciones de cierre habituales, según confirmó la entidad británica este viernes mediante un comunicado oficial.

La nómina del consorcio incluye además a los fideicomisos de la familia Mittal, a la firma K5 Sports (filial de K5 Global) con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, como inversor principal, y a EE Capital, oficina familiar de Elaine y del empresario brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.

“El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Ese enfoque sigue atrayendo el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo”, valoró Mike Gordon, presidente de FSG.

Por su parte, Bhatia expresó su entusiasmo por la incorporación al proyecto deportivo del conjunto de Merseyside: “Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su directiva, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”, declaró el ejecutivo.

Esta transacción representa la segunda apertura accionaria minoritaria realizada por FSG en los últimos años, tras la venta concretada en septiembre de 2023 a la firma de inversión privada estadounidense Dynasty Equity.

Aquel movimiento financiero, valorado en su momento entre 80 y 160 millones de libras esterlinas, estuvo destinado a la amortización de pasivos bancarios derivados del periodo de pandemia, la construcción de la nueva gradería de Anfield, el desarrollo del centro de entrenamiento y la adquisición de los terrenos de la histórica sede de Melwood.

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