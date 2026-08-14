MLB lleva el Juego de Estrellas a San Francisco en 2028

La Major League Baseball anunció que se hará el Juego de Estrellas de 2028 en San Francisco, siendo la cuarta vez que se realiza en el Oracle Park.

Los Cubs tienen previsto ser los anfitriones del Juego de Estrellas de 2027 en Wrigley Field, el estadio de béisbol más antiguo de la Liga Nacional.

La última vez que se realizó el clásico de estrellas de las Grandes Ligas en San Francisco fue en 2007. En esa edición Ichiro Suzuki obtuvo los honores de MVP después de conectar el primer jonrón dentro del parque en un Juego de Estrellas.

San Francisco también fue sede del Juego de las Estrellas en Candlestick Park en 1961 y 1984.

“Estamos encantados de dar la bienvenida al mundo del béisbol a San Francisco y mostrar nuestra ciudad, nuestra organización y nuestra increíble afición. Agradecemos a las Grandes Ligas de Béisbol esta oportunidad y esperamos crear una experiencia inolvidable del Juego de Estrellas para los aficionados de San Francisco y de todo el mundo”, dijo el CEO Larry Baer.

El único representante de los Giants en el Juego de Estrellas ese año fue Barry Bonds, quien, apropiadamente, obtuvo la decimocuarta y última selección de su legendaria carrera en su estadio local.

Otros momentos destacados incluyeron un emotivo homenaje previo al partido al padrino de Bonds, el difunto y gran Willie Mays, y la victoria de Vladimir Guerrero Sr. en el Home Run Derby.

“Con su apasionada afición, su estadio de primera categoría y su rica historia beisbolistica, San Francisco será un anfitrión excepcional para la Semana del Juego de Estrellas, que culmina en una de las mejores tradiciones de las Grandes Ligas de Béisbol, el Clásico de Verano”, dijo el comisionado de la MLB, Rob Manfred, en un comunicado.

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