Angélica María regresa a las telenovelas con un papel creado especialmente para ella

Hace varias semanas, TelevisaUnivision y Angélica María anunciaron que la actriz mexicana regresaría a las telenovelas tras 14 años de su última participación en una producción de este tipo. En ese momento, se explicó que el papel de también cantante fue especialmente creado para ella.

Este anuncio lo hicieron a través de una conferencia de prensa en la que Angélica María, que actualmente tiene 81 años, pudo expresar su emoción por este nuevo proyecto. En el mismo evento, se explicó que desde el inicio de la producción de “Corazón de Marruecos” se le ofreció a la actriz el personaje de la abuela, pero por compromisos laborales no pudo aceptarlo.

Tiempo después, la productora de esta nueva telenovela de TelevisaUnivision, Rosy Ocampo, decidió crear un personaje especial para que ella pudiera tener una participación especial. Hay que recordar que la participación de la veterana actriz en el proyecto era importante porque ella fue la protagonista de “Muchacha italiana viene a casarse” (1971), historia original en la que se basa la ahora titulada “Corazón de Marruecos”.

“Rosy Ocampo me ofreció ser la abuela, porque hice la primera versión hace muchos años, pero no se pudo, estaba trabajando. Tiempito después recibo una invitación para hacer una actuación especial de un papel hecho para mí, pero que además es importantísimo en la nueva novela“, explicó Angélica María durante la conferencia de prensa.

Esta nueva versión de la historia es protagonizada por África Zavala y José Ron. Según se ha explicado, las grabaciones comenzaron a mediados de 2026 y el rodaje ha incluido locaciones tanto en México como en Marruecos.

Por ahora se ha informado que el estreno de “Corazón de Marruecos” está programado para diciembre de este año en Estados Unidos, y para el 11 de enero de 2027 en México a través de la señal de Las Estrellas.

Hay que recordar que esta telenovela narra la historia de Yasmine, personaje que interpretará África Zavala, y de León Corona, a quien dará vida José Ron. Todo comienza cuando ella tiene que huir de un pueblo cercano a Marrakech; la decisión la toma para escapar de un matrimonio forzado y de un entorno de violencia. Viaja a la Ciudad de México y allí conoce a León, quien es un adinerado heredero de un poderoso emporio joyero.

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