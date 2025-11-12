Angélica María rompe el silencio y dedica un conmovedor mensaje a su hija Angélica Vale ante su divorcio con Otto Padrón

En medio del difícil momento que vive su hija, Angélica Vale, tras confirmarse su separación de Otto Padrón, la legendaria actriz y cantante Angélica María, conocida como La Novia de México, rompió el silencio y le dedicó un emotivo mensaje lleno de amor, orgullo y esperanza.

La artista expresó sus sentimientos a través de redes sociales, justo cuando su hija celebró su cumpleaños número 50, destacando su admiración por la fortaleza con la que Vale enfrenta esta nueva etapa.



“Aquí, mi bebita hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir. A ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años. Sé que vas a ser muy feliz. Primero porque comienzas una nueva etapa maravillosa en tu vida. Te mereces lo mejor del mundo por ser el gran ser humano que eres. Te amo, mi amor. Felicidades”, expresó Angélica María.

Angélica Vale confirmó su separación en su programa de radio

Días antes de recibir el tierno mensaje de su madre, Angélica Vale confirmó entre lágrimas en su programa La Vale Show que lleva ocho meses separada del padre de sus hijos, Otto Padrón, quien ya interpuso la demanda de divorcio.



La actriz reveló que se enteró del proceso legal durante una cena familiar, justo al lado de su aún esposo.





“Yo me enteré de la noticia igual que ustedes, cenando con él, en familia. Me llegó la noticia por un mensaje que le llegó a Otto. Yo no sabía que lo había metido. Él me llamó el viernes para decirme que iba a empezar el proceso, yo le dije que sí”, contó la también conductora.

“Se nos olvidó regar la plantita”, confiesa Angélica Vale

Con total sinceridad, Angélica Vale explicó que la decisión de separarse fue mutua y sin conflictos, simplemente porque el amor se terminó.



“Eso fue lo que nos pasó, se nos olvidó regar la plantita”, confesó con nostalgia.

Madre e hija unidas en los momentos difíciles

A pesar de la ruptura, Angélica Vale celebró su cumpleaños número 50 rodeada del cariño de sus hijos y del apoyo incondicional de su madre, quien no se ha separado de ella en este proceso.



El tierno gesto de Angélica María reafirma el vínculo tan fuerte que une a una de las familias más queridas del espectáculo mexicano, demostrando que, incluso en medio del dolor, el amor de madre es el refugio más grande.

