¿Puedes retirar $5,000 de un cajero automático? Estos son los límites que imponen los bancos

Retirar $5,000 en efectivo directamente de un cajero automático puede parecer sencillo si el dinero está disponible en la cuenta, pero los límites diarios establecidos por los bancos hacen que, en la mayoría de los casos, no sea posible obtener esa cantidad de una sola vez.

Cuánto dinero permiten retirar los cajeros

De acuerdo con Motley Fool Money, la mayoría de los bancos fija límites diarios de retiro en cajeros automáticos de entre $300 y $1,500 para las cuentas estándar.

La cantidad exacta puede variar dependiendo del tipo de cuenta, la tarjeta utilizada y la relación que el cliente tenga con la institución.

Además del límite impuesto por el banco, cada cajero puede establecer su propio máximo por operación.

Normalmente, estas máquinas permiten retirar entre $300 y $1,000 en una sola transacción.

Esto significa que un cliente cuyo banco permita retirar $1,000 diarios podría necesitar realizar varias operaciones si el cajero tiene un límite menor por transacción.

Sin embargo, una vez alcanzado el máximo diario de la tarjeta, continuar haciendo retiros ya no permitirá obtener más efectivo.

Los bancos aplican estas restricciones principalmente como una medida de protección contra fraudes y retiros no autorizados.

Los límites de Chase, Bank of America y Wells Fargo

Las políticas no son iguales en todos los grandes bancos de Estados Unidos.

Chase no publica una cantidad única para todos sus clientes.

La institución señala que el límite depende del tipo de cuenta y recomienda consultar la aplicación móvil o comunicarse con servicio al cliente para conocer el monto correspondiente.

Bank of America establece para la mayoría de sus cuentas un máximo de $1,000 diarios o 60 billetes, lo que ocurra primero.

Si el retiro se programa previamente desde la aplicación móvil, el límite puede reducirse a $800. Los usuarios también pueden consultar y modificar determinados límites desde la sección de administración de su tarjeta.

Wells Fargo tampoco publica un máximo general, ya que sus límites dependen de la cuenta y del tipo de tarjeta.

La institución permite revisar y, en algunos casos, cambiar esos límites desde su aplicación o plataforma en línea.

Qué hacer si necesitas retirar $5,000

Para obtener una cantidad como $5,000, la opción más práctica suele ser acudir directamente a una sucursal bancaria.

Un cajero de ventanilla puede entregar cantidades superiores al límite establecido para los ATM, siempre que haya fondos suficientes y se cumplan los requisitos de identificación.

Motley Fool Money recomienda llamar previamente cuando se necesitan cantidades especialmente grandes, como $10,000 o más, debido a que algunas sucursales podrían requerir aviso anticipado para contar con suficiente efectivo.

Otra alternativa es solicitar un cheque de caja o realizar una transferencia bancaria cuando la persona o negocio que recibirá el dinero acepte ese método.

Para cantidades menores adicionales, también puede utilizarse la opción de devolución de efectivo al pagar con tarjeta de débito en algunos comercios.

La opción menos recomendable es un adelanto de efectivo con tarjeta de crédito.

Estas operaciones suelen cobrar una comisión inicial de entre 3% y 5%, además de intereses que comienzan a acumularse inmediatamente y generalmente tienen una tasa superior a la de las compras convencionales.

Por ello, aunque técnicamente algunas cuentas ofrecen límites elevados, retirar $5,000 directamente de un cajero automático no es una posibilidad habitual.

Para cantidades de ese tamaño, acudir a una sucursal continúa siendo la alternativa más sencilla.

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