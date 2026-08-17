El tiempo de hoy en Chicago para este lunes 17 de agosto

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 17 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante la primera mitad de la jornada y del 3 a lo largo de la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:01 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:48 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 88% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima