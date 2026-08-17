Enviado de Trump se reúne con Netanyahu en Israel para abordar plan de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo este lunes un encuentro de más de dos horas con el asesor diplomático estadounidense Jared Kushner y el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, para abordar la ejecución del acuerdo bélico en la Franja de Gaza.

Las conversaciones iniciaron a las 11:00 a.m., hora local, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén. Una fuente con conocimiento directo de la reunión confirmó a la agencia EFE la realización de la cita de trabajo entre las autoridades internacionales y el jefe de Gobierno de Israel.

El encuentro ocurre un día después de una ronda de contactos celebrada en El Cairo, capital de Egipto, cuando Kushner conversó con una delegación de Hamás encabezada por el dirigente Jalil al Haya, mediadores locales y Mladenov.

Una fuente de seguridad egipcia, la representación del movimiento palestino ratificó su respaldo a la hoja de ruta de 15 puntos promovida por el presidente Donald Trump, informó EFE. El planteamiento recibió el rechazo oficial de Netanyahu el pasado 9 de agosto.

Desarme militar y repliegue de tropas

El punto principal de estancamiento reside en la secuencia del retiro del ejército israelí y la entrega de armamento. Hamás demanda la evacuación de las fuerzas militares antes de iniciar el proceso de desarme. Por su parte, la postura israelí exige la desmilitarización total del territorio como condición previa para abandonar la Franja.

El diseño inicial del presidente Trump planteaba un proceso recíproco y progresivo que vinculaba la retirada de tropas con el desarme de las facciones armadas. Sin embargo, tras una reunión realizada el 3 de agosto entre Netanyahu y Mladenov, la Junta de Paz difundió un comunicado formal en la red social X.

El organismo precisó literalmente que “contrariamente a informes inexactos (…) la retirada de las FDI más allá de la línea amarilla solo se llevará a cabo una vez que se complete el desarme” de Hamás, informó EFE.

Los acuerdos fijados en octubre establecían el cese de los ataques israelíes, periodo que acumula más de 1.260 palestinos muertos pese al cese del fuego. Los pactos exigían también el retroceso de las fuerzas armadas hasta el límite original de la ‘línea amarilla’, momento en que Israel mantenía control sobre el 53 % del territorio, frente al 65 % que ocupa en la actualidad.

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