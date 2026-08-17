Hombre acusado de planear la muerte de directivo de Microsoft enfrenta juicio en Florida

El juicio contra un hombre señalado de planear la emboscada en la que murió asesinado un gerente de diseño de Microsoft inicia este lunes, en un hecho ocurrido hace más de cuatro años cuando la víctima transitaba junto a su hijo de dos años.

Según la investigación, el crimen de Jared Bridegan, de 33 años, ocurrió en 2022 en Jacksonville Beach, cuando los atacantes colocaron un neumático en la vía para obligarlo a detener su vehículo y ejecutar un plan de asesinato por encargo coordinado por su exesposa y la pareja de esta, informó NBC News.

Cargos que enfrenta el acusado

Mario Fernández Saldana, de 38 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado en el tribunal del condado de Duval. Por su parte, la exesposa de la víctima, Shanna Gardner, de 39 años, también está acusada de asesinato, aunque su proceso judicial iniciará en septiembre.

Bridegan y Gardner se divorciaron en 2015, período tras el cual mantuvieron disputas continuas por la custodia de sus dos hijos.

De acuerdo con un resumen de pruebas presentado en 2024 por la jueza London Kite tras una audiencia de fianza, la policía descubrió que Gardner “odiaba al Sr. Bridegan, odiaba tener que compartir la custodia de los niños con él y quería que muriera”.

Avanza el proceso de los involucrados

El presunto autor material de los disparos, Henry Tenon, de 65 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado en 2023 y aceptó testificar contra Fernández Saldana. Sin embargo, retiró dicho acuerdo a comienzos de este año y su juicio quedó programado para 2027.

Las autoridades precisaron que el ADN de Tenon fue hallado en el neumático utilizado para bloquear el paso del vehículo. Además, los informes policiales señalan que el hombre recibió al menos 10.000 dólares por parte de Gardner y Fernández Saldana tras el crimen.

La emboscada ocurrió cuando Bridegan regresaba a su residencia en St. Augustine junto a su hijo menor, luego de dejar a sus otros dos hijos gemelos de 9 años en la casa de Gardner.

“Lamento mucho que, justo cuando habías encontrado la felicidad y la plenitud en la vida, te la arrebataran”, escribió su esposa Kirsten Bridegan en redes sociales durante su aniversario de 2024. “Pero estoy muy agradecida de haber podido ser parte de esos cortos años y de que compartiéramos tanta felicidad antes de que fuera demasiado tarde”.

Según consta en su obituario, Bridegan trabajó como director de tecnología en la empresa Clean Simple Eats previo a su ingreso a Microsoft.

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