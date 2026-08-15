Trump abraza a los padres de niño de 12 años asesinado por una bala perdida en El Bronx: “Qué cosa tan horrible”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió este viernes un discurso en Nueva York para acercarse y consolar a los padres de Jacob Freytes, un niño de 12 años que murió tras ser alcanzado por una bala perdida en El Bronx.

Trump se encontraba hablando ante la Academia de Policía del condado de Nassau cuando recordó el caso de Freytes, quien fue baleado a finales de julio mientras estaba sentado en su bicicleta frente a una bodega.

“Hace dos semanas, un niño de 12 años llamado Jacob Freytes —¿leyeron sobre este caso?— fue trágicamente asesinado por una bala perdida disparada por un reincidente durante un tiroteo”, dijo el mandatario mientras defendía los esfuerzos de su administración para reducir la criminalidad.

Trump explicó que Jacob era hijo de una madre y un padre que había trabajado como detective retirado de la Policía de Nueva York, y preguntó si sus padres se encontraban entre los asistentes.

Al enterarse de que estaban presentes, el presidente bajó del escenario y se acercó a Migdalia Martínez, madre del menor, quien se encontraba visiblemente afectada, y a Jesús Freytes, padre de Jacob y sargento retirado de la NYPD.

Trump abrazó a ambos y les dirigió unas palabras en privado antes de regresar al escenario.

“Qué historia tan increíble. Qué cosa tan horrible”, afirmó Trump al retomar su discurso. “Pero vamos tras ellos. Son personas malas y enfermas”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió posteriormente imágenes del momento y describió el gesto de Trump como un encuentro espontáneo con los padres del menor.

El caso de Jacob Freytes también ha impulsado una iniciativa legislativa. Republicanos en Nueva York presentaron el proyecto conocido como “Jacob’s Law”, que busca establecer penas más severas para delincuentes cuyas acciones imprudentes provoquen la muerte de un niño.

En declaraciones a Fox News, Migdalia Martínez relató que el día de la muerte de su hijo se despidió de él como lo hacía habitualmente antes de salir a trabajar. Horas después recibió una llamada en la que le informaron que Jacob había sido baleado.

“Cuando llegué allí, simplemente vi que mi hijo ya no estaba”, relató la madre.

La Policía arrestó a William Ferrer, de 45 años, quien se ha declarado no culpable y enfrenta varios cargos, entre ellos asesinato en segundo grado. De acuerdo con información reseñada por New York Post, el hombre tiene antecedentes policiales que se remontan a más de 25 años, con cargos previos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de drogas, amenazas y desacato penal.

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