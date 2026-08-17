Hombre de Brooklyn recupera una preciada joya familiar tras buscar entre 20,000 libras de basura

Una joya que había permanecido en una familia durante décadas terminó accidentalmente en la basura de un edificio de Brooklyn. Contra todo pronóstico, su propietario decidió buscarla entre unas 20,000 libras de desperdicios y consiguió recuperarla con ayuda de un trabajador de limpieza de Nueva York.

La historia del anillo se remonta a 1989, cuando una mujer huyó de la Unión Soviética llevando una pieza de platino escondida en la boca.

Con el paso de los años, la joya fue heredada por distintos integrantes de la familia hasta llegar a Victor, un hombre de 45 años que vive en Brooklyn, Nueva York.

Según Moneywise, Victor utilizó el anillo para pedirle matrimonio a su esposa, Susanna, hace aproximadamente dos décadas.

Su intención era conservarlo para que algún día pudiera heredarlo su hijo de 15 años si decidía casarse.

Un descuido terminó enviando el anillo a la basura

El 26 de julio, Susanna se quitó el anillo para evitar dañarlo mientras lavaba los platos y lo dejó sobre la encimera.

Más tarde limpió la superficie con una toalla y, sin darse cuenta, arrastró la joya junto con otro anillo y restos de comida hasta el bote de basura.

No descubrió lo ocurrido hasta el día siguiente, cuando los desperdicios ya habían sido recogidos.

Victor inicialmente creyó que recuperar la pieza sería imposible y llegó a considerar pedir a un joyero que fabricara una réplica. “No hay forma de que haya sobrevivido”, declaró a The Washington Post.

Sin embargo, decidió intentar encontrarla.

A la mañana siguiente esperó afuera de su edificio para hablar con Javier Gomez, un trabajador de limpieza de la ciudad de Nueva York de 55 años.

Tras conocer la situación, Gomez consiguió organizar una búsqueda para el 29 de julio en una estación de transferencia de residuos cercana.

La búsqueda entre 20,000 libras de desperdicios

El desafío era considerable. En el lugar se habían acumulado aproximadamente 20,000 libras de basura procedentes del edificio de Victor y de otro inmueble, distribuidas a lo largo de unos 100 pies.

Gomez decidió ayudar personalmente. “Me sentí mal por el hombre”, contó a The Washington Post.

El trabajador sabía que Victor estaba buscando prácticamente una aguja en un pajar y consideró que no había manera de que pudiera encontrarla él solo.

La principal pista era una bolsa blanca con cordón naranja que Susanna había sacado del apartamento.

Dentro había, entre otras cosas, cáscaras de papa y almohadillas utilizadas para la orina del bulldog francés de la familia.

Ambos comenzaron a revisar desperdicios que incluían pañales sucios y comida en descomposición.

Aproximadamente una hora después de iniciar la búsqueda, cuando habían revisado cerca de una cuarta parte de la montaña de basura, Gomez encontró la bolsa que estaban buscando.

En su interior apareció el preciado anillo de platino.

“Fue realmente como un milagro”, dijo Victor.

El hallazgo permitió conservar una pieza cuya historia familiar se extiende por más de tres décadas. Victor ahora planea que Gomez forme parte también de su futuro: le dijo al trabajador que puede esperar una invitación a la eventual boda de su hijo.

Además, pretende mostrar durante la celebración una fotografía de ambos recuperando la joya familiar.

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