Estafa en Queens: mujer de 69 años entrega $5,000 en joyas por supuesto boleto ganador de lotería

Una mujer de 69 años fue víctima de una elaborada estafa en Queens, después de que 2 hombres la convencieran de entregar alrededor de $5,000 dólares en joyas a cambio de un supuesto boleto de lotería ganador, informó la policía de Nueva York.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:50 a.m. (ET) del sábado, cuando los sospechosos se acercaron a la mujer mientras se encontraba en las inmediaciones de 78th Street, en Woodhaven. Los hombres viajaban en una camioneta BMW SUV de color gris y, según las autoridades, descendieron del vehículo para hablar con ella.

La historia que le contaron parecía demasiado buena para ser cierta. Los individuos aseguraron que tenían en su poder un boleto de lotería premiado, pero dijeron que no podían cobrar el supuesto premio debido a su situación migratoria.

Con esa explicación como argumento, los sospechosos lograron convencer a la mujer de entregarles sus joyas. El valor estimado de las piezas asciende a unos $5,000, de acuerdo con los investigadores.

La falsa oportunidad que terminó en fuga

La policía no ha precisado cuánto dinero supuestamente representaba el boleto ni si los estafadores llegaron a mostrar alguna evidencia que respaldara su historia. Lo que sí está claro es que el boleto no tenía el valor que los hombres hicieron creer a la víctima.

Según detalla el New York Post, después de recibir las joyas, los sospechosos dieron un paso más para mantener la apariencia de normalidad. Le pidieron a la mujer que comprara medicamentos para el dolor en una farmacia cercana.

La petición pudo parecer inusual, pero terminó siendo parte de la maniobra. Cuando la mujer ingresó al establecimiento para conseguir los medicamentos, los hombres huyeron del lugar con las joyas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una modalidad de fraude basada en una fórmula antigua: ofrecer una recompensa aparentemente extraordinaria a cambio de dinero u objetos de valor. La diferencia, en este caso, estuvo en el argumento utilizado para explicar por qué los supuestos ganadores no podían cobrar el premio.

NYPD busca a los dos sospechosos

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió imágenes de vigilancia y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables.

Uno de los hombres fue descrito como una persona que llevaba una camisa blanca, pantalones caqui y una gorra estilo newsboy. En algunas de las imágenes divulgadas por las autoridades también se observa que llevaba una gorra de color claro.

El segundo sospechoso vestía completamente de negro y llevaba una gorra de béisbol negra.

Las autoridades instaron a cualquier persona que pueda reconocer a los individuos o que tenga información sobre el vehículo utilizado durante la estafa a comunicarse con NYPD Crime Stoppers.

Los investigadores también piden que quienes hayan presenciado algo inusual en la zona de Woodhaven alrededor del momento del incidente compartan cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Los reportes de este tipo de engaños sirven como un recordatorio de que hay que desconfiar de cualquier persona que prometa grandes ganancias a cambio de joyas, dinero u otros objetos de valor. Un boleto de lotería puede parecer una oportunidad irrepetible, pero su autenticidad debe comprobarse antes de realizar cualquier intercambio.

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