Nueva toma ilegal de calles en Long Island termina con arrestos y vehículos incautados

Las autoridades del condado de Suffolk arrestaron a 15 personas e incautaron siete automóviles, lo que después describieron como una toma de la calle en Medford. Este es el segundo operativo policial del mes por este caso.

Los funcionarios indicaron que el Grupo de Trabajo para la Toma de Control de Calles del Condado de Suffolk rastreó un intento de toma de control por medio de las redes sociales. El grupo impidió que los sospechosos llevaran a cabo la toma de control de varios sitios, incluyendo Commack Road y Sunrise Highway en Islip, y la Ruta 112 y Main Street en Patchogue.

Posteriormente, las autoridades locales interceptaron al grupo en la intersección de Woodside Avenue y Sawgrass Drive, donde, de acuerdo con la policía, los conductores bloquearon partes de la carretera para realizar carreras temerarias, trompos y derrapes.

Asimismo, se informó que las 15 personas arrestadas tenían entre 18 y 23 años y provenían de diferentes partes de Long Island y la ciudad de Nueva York, informó Gothamist.

En una operación similar llevada a cabo a finales del mes pasado, la policía del condado de Suffolk arrestó a tres personas en una intervención que involucró a más de 200 vehículos todoterreno, motos de cross y motocicletas en carreteras de varias ciudades del condado de Suffolk.

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