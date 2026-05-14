Joven mató a su hermana y amiga latina por conducir drogado con marihuana: sentencia en Nueva York

Jaden D’Souza, joven de 20 años residente de Queens (NYC), fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana, Haily D’Souza, y la mejor amiga de ella, Crystal Alba Figueroa, en Long Island (NY).

D’Souza fue condenado a una pena de hasta 18 años de prisión estatal por homicidio vehicular y otros cargos, en el Tribunal Supremo del condado Nassau, en Mineola, reportó NBC News. Yajaira Figueroa, madre de Crystal, redactó una declaración de impacto de la víctima, la cual fue leída ante el tribunal el viernes por Katie Zizza, jefa adjunta de la oficina de delitos vehiculares de la Fiscalía del condado Nassau. «Crystal no solo era mi hija; era toda mi vida. Confío en que este tribunal considere el valor de su vida a la luz del dolor que ha causado su ausencia», rezaba la misiva.

«Lo que sucedió no tiene vuelta atrás», declaró el abogado defensor, Donald Rollock. «Debe haber rendición de cuentas, pero, al mismo tiempo, debe haber perdón. La familia está destrozada: tuvieron que enterrar a una de sus hijas y ahora el otro hijo irá a la cárcel».

La tragedia ocurrió el 12 de enero de 2025, alrededor de las 11:00 p.m., cuando D’Souza conducía en dirección este por la autopista Southern State Parkway, cerca de la salida 30 e impacto un árbol. En el asiento trasero viajaban su hermana Haily de 21 años y su amiga Crystal, de 23. En el asiento al lado del volante iba otro joven de 23 años, quien sobrevivió, pero sufrió un traumatismo craneoencefálico y lesiones de carácter permanente.

Un video grabado por su hermana con su teléfono celular muestra la excesiva velocidad a la que él conducía, y las imágenes captadas por la cámara de tablero de otro vehículo revelan la rapidez con la que el auto de D’Souza rebasó a este último. Segundos después, ese mismo vehículo fue impactado por un neumático que salió desprendido del auto de D’Souza tras el choque.

Según la fiscalía, D’Souza realizaba cambios de carril erráticos a una velocidad sumamente elevada cuando perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y chocó contra un árbol situado en la franja de césped de la cuneta. Las autoridades confirmaron que Haily y Crystal fallecieron a consecuencia del impacto.

«Fue una serie de decisiones deliberadas y peligrosas por parte del acusado», declaró Zizza. «Consumir drogas para conducir a velocidades desorbitadas y convertir la autopista en una pista de carreras».

Rollock, agregó ante el tribunal: «Estas familias vivirán atormentadas para siempre por las acciones de mi cliente; sin embargo, para mí, él es un chico que cometió un grave error. No cuenta con antecedentes penales». Y añadió que es necesario hacer más para retirar de las carreteras a los conductores imprudentes.

La jueza Caryn Fink señaló que éste ha sido uno de los casos más difíciles que le ha tocado presidir, calificándolo de «desgarrador en todos los sentidos: dos vidas inocentes perdidas, una persona con lesiones permanentes y una cuarta vida joven que irá a prisión».

“Los agentes se encontraron con una escena bastante horrible dados los daños y los dos fallecidos”, dijo entonces a PIX11 News el capitán de NYSP Vincent Augeri. “Sospechamos que (el conductor) estaba bajo la influencia de la marihuana o que la marihuana jugó un papel en esta colisión de vehículos”.

Tragedias similares evitables

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo.

En marzo de este año Diana Kutateladze fue detenida como sospechosa de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. Igualmente ese mes John P. McClave III fue hallado culpable de conducir drogado siendo policía en Nueva Jersey y provocar un accidente automovilístico en el que murió un matrimonio latino en 2021.

En febrero pasado Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY) nativa de Ecuador, murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio. También ese mes John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.