Anciana murió lavando su ropa en NJ: dos autos embistieron el local

Ruth Benjamin murió dramáticamente a los 81 años cuando un automóvil se estrelló contra una lavandería donde ella estaba como cliente en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

Un empleado también resultó herido. Según la Oficina del Fiscal del condado Essex la anciana estaba sentada en una mesa cerca de la entrada de la lavandería “Ivy Hill” en Irvington Av alrededor de las 2:30 p.m. del lunes cuando dos vehículos irrumpieron en el establecimiento. Según las autoridades una camioneta pickup chocó contra un vehículo estacionado fuera de la lavandería, y ambos terminaron atravesando el ventanal frontal del local.

“Ella era el pilar de la familia”, comentó Frenchie Benjamin a CBS News, afirmando que era el único hijo de la víctima. Para él, se trató de una tragedia no intencional, pero sí irónica.

Su madre se había jubilado del Junta de Educación de Newark. “Ella se levantaba, salía y seguía con su rutina; y, obviamente, en ese momento estaba haciendo precisamente eso: lavando su ropa, ya que la lavadora de su casa estaba averiada. Así de simple”.

La policía no ha revelado información alguna sobre el conductor de la camioneta. La investigación se mantiene activa y en curso. Otro cliente de la lavandería comentó que, en ocasiones, los automóviles circulan a gran velocidad por el estacionamiento. “A veces este lugar parece una pista de carreras”, afirmó.

La semana pasada sucedió un caso similar cuando una mujer de 72 años estaba plácidamente sentada en un banco y fue impactada fatalmente por un auto a plena luz del día en El Bronx (NYC). También este mes un hombre de 40 años murió después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC). Previamente una mujer de 44 años falleció irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC).

En octubre un conductor anciano que estaba retrocediendo su minivan arrolló fatalmente a una mujer de 89 años e hirió a otras dos personas a plena luz del día en Coney Island, Brooklyn (NYC). En el verano del año pasado una mujer fue arrestada como sospechosa de huir tras atropellar fatalmente al mexicano Félix Thomas Bontia (47) en al autolavado donde laboraba en El Bronx (NYC), dos años después de haber huido de la escena. Además, en agosto un anciano murió y varias personas resultaron heridas después de que una conductora de 69 años estrellara su auto contra un gimnasio Planet Fitness en Elizabeth, Nueva Jersey.

En 2023 un empleado murió tras ser atropellado por un automóvil en su lugar de trabajo, un concesionario Jeep, en Long Island (NY). Previamente, en febrero de 2022 una niña de 10 años murió y dos mujeres resultaron gravemente lesionadas cuando un vehículo operado por una conductora sin licencia saltó la acera y chocó contra un autolavado en Queens (NYC).

A principios de 2021 una mujer de 54 años fue atropellada fatalmente en un autolavado en Queens (NYC) por un empleado que había estado bebiendo, según la policía. En el verano de 2019, también en ese condado, una conductora mexicana de 51 años murió arrollada por su propia vehículo después de lavarlo en una gasolinera. En la primavera de 2018 en una doble tragedia un teniente jubilado NYPD y su esposa iban a celebrar 65 años de casados, pero ambos murieron luego de ser atropellados en un autolavado en Brooklyn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.