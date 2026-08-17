Trump afirma que Kim Jong-un ya respondió a sus mensajes: “Muy positivos”

El presidente Donald Trump aseguró que Kim Jong-un ya contestó los mensajes que el presidente estadounidense le ha enviado en busca de un nuevo acercamiento con Corea del Norte, aunque evitó revelar qué se han dicho ambos líderes.

La confirmación llegó este lunes cuando Trump fue interrogado en el Despacho Oval sobre la ausencia de una respuesta pública de Pionyang a su reciente mensaje sobre los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur.

“Lo ha hecho”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó si Kim había contestado.

El presidente tampoco quiso entrar en detalles sobre el contenido de las comunicaciones. Ante otra pregunta sobre cómo describiría los contactos, respondió únicamente: “Muy positivos”.

Las declaraciones de Trump abren la puerta a un nuevo intento de acercamiento con el líder norcoreano, después de que ambos protagonizaran una diplomacia directa durante el primer mandato del republicano.

El mensaje de Trump sobre los ejercicios militares

El intercambio se conoció después de que Trump afirmara el domingo que el Pentágono disminuirá la escala de las maniobras militares conjuntas con Seúl.

El presidente justificó la decisión argumentando que esos ejercicios transmiten un mensaje equivocado a un país que, según él, ha mantenido una actitud respetuosa hacia Estados Unidos durante sus mandatos.

Trump volvió a defender esa posición este lunes frente a las críticas que consideran que Washington está adoptando una postura demasiado cercana a Pionyang.

“Hace que la península sea un lugar más seguro”, sostuvo el presidente.

También afirmó que Kim siempre lo ha “tratado con respeto” y que el dirigente norcoreano lo entiende bien.

Trump se reunió tres veces con Kim durante su primer mandato con la intención de avanzar hacia la desnuclearización de la península. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin acuerdo después de que Trump considerara insuficiente la propuesta presentada por Pionyang.

Durante ese periodo, el Gobierno estadounidense llegó a suspender ejercicios militares de verano con Corea del Sur para facilitar el diálogo.

Trump vuelve a cuestionar a Corea del Sur

La relación con Seúl también estuvo presente en las declaraciones del presidente. Trump reiteró su crítica a Corea del Sur por no haber respaldado a Estados Unidos durante su conflicto con Irán y volvió a mencionar las negociaciones sobre el reparto de los gastos militares entre ambos aliados.

Según Trump, Corea del Sur logró convencer a la Administración de Joe Biden para moderar el aumento de su contribución.

“Convencieron a Biden de que probablemente yo era una mala persona, y no deberían haberlo hecho”, afirmó.

Trump también defendió que su actual estrategia no representa un distanciamiento de los aliados estadounidenses, sino una manera de reducir las tensiones en la península.

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