Elecciones primarias en Florida el 18 de agosto: ¿por qué el voto boricua es importante?

NUEVA YORK – El puertorriqueño Jimmy Torres Vélez está claro: reclamar acciones en pro de la comunidad también empieza ejerciendo el derecho al voto.

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Con ese fin como norte, la organización que dirige desde Florida, Boricua Vota, retomó sus esfuerzos para incentivar la participación durante las elecciones primarias en el estado que iniciaron con el voto temprano desde el 3 de agosto y cuya fecha cumbre es este próximo martes, 18.

“Nosotros le hemos estado diciendo a los partidos políticos que, si corren candidatos latinos, eso incrementa el voto. Imagínate que nosotros no salgamos a votar y probemos el punto de que los boricuas no salen a votar, eso sería terrible para nosotros, porque nos van a hacer menos caso. Cuando hablo de menos casos, te estoy hablando que esto (el voto) tiene un impacto directo en nuestra capacidad de hablar con congresistas, senadores sobre políticas que realmente afectan el futuro de Puerto Rico”, declaró Torres Vélez en entrevista con El Diario sobre la importancia de ese ejercicio democrático.

Para el portavoz, el voto sirve como herramienta de negociación entre los ciudadanos y las autoridades políticas y gubernamentales.

“La política se trata de la administración de los presupuestos y el establecimiento de políticas públicas…Todo lo demás son cuentos de camino…”, afirmó.

En el caso de la población puertorriqueña, la segunda más grande hispana en Estados Unidos después de los mexicanos, el voto también es una vía para adelantar la solución de los problemas que afectan a los boricuas en el territorio.

“La gente tiene que cambiar la manera en la que ve el voto, esto de que es ideológico. El voto es una herramienta que tú la usas para adelantar los asuntos que son importantes para ti y para tu comunidad. En el caso de nosotros en Boricua Vota, para Puerto Rico”, argumentó.

Votar para adelantar la solución de los problemas de Puerto Rico

El activista resaltó que, ante realidad de que los residentes en la isla bajo la soberanía de EE.UU. desde hace casi 130 años no tienen la posibilidad de votar en elecciones federales, hace más importante que la población en el exterior se movilice.

“Yo he tratado de que la gente entienda el momento histórico en el que estamos viviendo…La gente tiene mucha molestia con las políticas del presidente (Donald) Trump, la situación económica, la persecución de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Yo le digo a la gente que todas estas votaciones mandan mensajes a Washington D.C. y mandan mensajes a Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida”, señaló.

Torres Vélez indicó que, durante las pasadas semanas y meses, también ha estado hablando con candidatos sobre las acciones que se podrían tomar en la Capital federal para mejorar la calidad de vida de los boricuas en ambos lados del charco.

En esa dirección mencionó el problema de la permanencia de la Junta de Control Fiscal (Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico o FOMBPR), organismo creado bajo la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) en el Congreso para administrar las finanzas de la isla y liderar los procesos de reestructuración de la deuda pública.

“Yo me siento con Angie Nixon (representante estatal demócrata que aspira al Senado federal), porque se sentó con la comunidad puertorriqueña. Nos sentamos con ella y le dijimos que el primer rol que tiene un senador federal es asegurar que la Junta de Control Fiscal rinda cuentas sobre lo que hace y no hace en Puerto Rico. Una criatura creada por el Congreso de EE.UU., quien único puede hacer que cambie y tome decisiones rápidas y un plan para irse de la isla, es la propia Junta. Entonces, nosotros necesitamos que todos esos que corren para puestos federales entiendan cuál es el rol de la Junta”, abundó.

Otro asunto sobre el que deberían estar hablando los aspirantes en Florida es la lenta reparación de la red eléctrica en el archipiélago y la ineficiencia de empresas como LUMA Energy para avanzar en los procesos y evitar apagones.

“Una investigación sobre LUMA (es necesaria). Qué pasó con los contratos de la secretaria anterior (de Energía, Jenniffer Granholm) para energía renovable que se habló de hacer una inversión bien grande en Puerto Rico (Puerto Rico-Energy Resilience Fund o PR-ERF). Qué pasó con eso…Ese tipo de cosas son importantes discutirlas. Pero también cuáles son los servicios que reciben los veteranos; fondos locales para vivienda a nivel local, etc.”, mencionó Torres Vélez, natural del pueblo de Bayamón.

El entrevistado, con más de 40 años liderando esfuerzos de movilización del voto boricua e hispano, consideró que el tema del estatus territorial no puede ser ignorado por los candidatos a puestos electivos si quieren lograr el apoyo de la comunidad, que supera los 1.2 millones en el estado.

“Ese tema es importante porque la gente tiene relaciones con los partidos políticos en Puerto Rico. Eso está superado en Nueva York; está superado en Illinois; está superado en Ohio, pero aquí no está superado, porque aquí la gente consume las noticias de Puerto Rico y tiene un efecto”, comparó.

“El partido de Gobierno en Puerto Rico, y no entiendo por qué, ha mezclado el apoyo a la estadidad con el partido del elefante (republicano), aún cuando el partido del elefante dice que eso es lo peor que le pasaría a Puerto Rico…”, continuó el también director ejecutivo de APM/Iniciativa, en Florida.

Para el líder comunitario, los políticos tienen que reinventar sus campañas si quieren llegar a un número mayor de electores.

“Tú no sientes nunca que hay una campaña aquí. El mejor esfuerzo que ha habido en los últimos años lo ha dirigido mi amiga Johanna López (representante estatal que aspira a formar parte de la Junta de Comisionados del Condado de Orange), porque Johanna es de Aguadilla y Johanna vivió caravanas y vio cómo se hace un mítin…y tener voluntarios. Pero aquí cuando yo llegué candidatos solos van a tocarle las puertas a la gente a sus casas…Todo es por el correo. La gente recibe una cantidad increíble de correspondencia electoral. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando ahora es que la gente no hace caso ya a esas cosas”, expuso.

Ese proceso, según Torres Vélez, requiere un contacto más directo y personal con los posibles votantes.

“Se llama competencia cultural”, añadió.

Florida cuenta con el número más grande de boricuas en EE.UU.

Según datos del censo, en el 2023, el estado experimentó un aumento del 3.04% en la población puertorriqueña.

Datos del 2024 recopilados por Consumer Strategy and Insights arrojaron que 32% de la población caribeña en Florida era puertorriqueña. Para esa fecha habían 1,300,902 boricuas en el estado versus 1,714,582 cubanos para un 52%.

La tercera posición la ocupaban los dominicanos con 306,417 residentes, equivalente a 9%.

Según ese informe, la totalidad de la población hispana en Florida ascendía a 6,342,625 en ese momento.

Otra evaluación del Instituto de Políticas y Política Latina de UCLA (UCLA LPPI) divulgado en septiembre del referido año sobre los votantes latinos elegibles en Florida concluyó que esa población está creciendo más rápidamente que la no latina y que representa más de una quinta parte de todos los votantes elegibles.

Esto convierte al grupo en el segundo más numeroso después de los blancos no hispanos.

La proporción de votantes latinos elegibles en el condado de Miami-Dade (Florida) es del 64%, más del triple de la proporción registrada en todo el estado.

Aunque los mexicanos constituyen el grupo latino más grande en EE.UU., en Florida predominan los cubanos y los puertorriqueños. En Miami-Dade, los cubanos representan la mayoría de los votantes latinos elegibles, mientras que en Orange, la mayoría está compuesta por puertorriqueños, especificó el reporte.

Datos de la División de Elecciones de Florida hasta el 31 de julio pasado apuntaron a que 13,499,674 personas estaban registradas para votar. De esa totalidad, 5,607,836 estaban afiliadas al Partido Republicano, 4,066,503 al Demócrata, 3,327,656 no tenía afiliación y 497,679 estaban adscritos a un partido minoritario.

Hasta horas temprana de la tarde de este viernes, más de 1.47 millones de floridanos habían emitido su voto para las elecciones primarias, tanto en centros de votación anticipada como por correo.

El reporte de Florida Phoenix especificó que, de dicha cantidad, 665,003 correspondían a votantes republicanos; 611,882 a demócratas registrados y 172,268 de votantes no afiliados.

En cuanto a las boletas por correo que se esperan recibir, los demócratas tenían unas 100,000 más que los republicanos o 401, 250 frente a 302,317.

Con respecto a la participación electoral en anticipo a la jornada del martes, Torres Vélez espera que el flujo sea mayor en estos últimos días.

“Yo no me siento cómodo con lo que vi el fin de semana pasado. Obviamente, este es el fin de semana que más gente vota. Yo me he concentrado en el condado Orange, que es donde está la ciudad de Orlando y donde están corriendo 20 candidatos latinos (entre demócratas y republicanos). Así que para nosotros es un paso importante esta elección”, especificó.

Más votantes independientes

El entrevistado aclaró que el hecho de que muchos votantes se estén registrando como independientes podría tener impacto en los niveles de participación en las primarias.

“Las personas se están registrando cada vez más como NPA (No Party Affilitation); o sea, la gente no se está afiliando a partidos y eso limita su capacidad de participación en las primarias, pero pueden votar por la elección para alcalde del (condado de) Orange porque es no partidista”, destacó.

La idea “errada” de que todos los políticos son iguales y solo responden a sus intereses también podría incidir en la cantidad de electores que participen de las consultas.

“El error más grande que cometen los seres humanos es decir que todos son iguales, que todos son los mismos. Yo llevo 40 y pico de años haciendo trabajo político…No todos son iguales. La gente llega con muchas ganas de servir bien y, en el camino, la falta de participación hace que en vez de estar actuando por la comunidad que lo elige, actúen por lo que dice el partido”, contrastó.

Algunas de las contiendas electorales más sonadas en Florida

En esta jornada electoral de cara a las elecciones de medio término, más de 1,000 posiciones están en juego, de acuerdo con el conteo de Ballot Ready.

“Hay primarias, pero también hay elecciones, porque los gobiernos locales tienen elecciones no partidistas. También muchos aprovechan las primarias y se corren las elecciones locales”, explicó el puertorriqueño.

Una de las contiendas más sonadas es la de la gobernación del estado, luego de que Ron DeSantis agotará sus oportunidades para aspirar a un nuevo término.

Los candidatos más fuertes son, del lado republicano, el representante Byron Donalds, respaldado por Trump; del otro bando, David Jolly, un excongresista republicano.

Torres Vélez no descartó que un demócrata pueda arrebatarle la posición a los republicanos.

“¿Puede haber un cambio?, claro que sí. Hay gente que no le gusta Byron Donalds en el mundo republicano y tenemos un candidato que fue congresista por el Partido Republicano que se llama David Jolly, que es el que debe ganar la primaria demócrata, y yo creo que tiene buen chance. La primera conversación que yo tuve con él fue sobre cuántos puertorriqueños van a haber en su gabinete”, apostó.

Otra contienda interesante es la que rodea al distrito congresional 9 que actualmente ocupa Darren Soto, de origen boricua.

Siete republicanos buscan desbancar al representante demócrata.

Este distrito es uno de los impactados por el nuevo rediseño electoral que impulsó DeSantis y fue aprobado por la legislatura estatal.

“Va a ser una situación difícil en noviembre, porque Ron DeSantis…pasó una ley para hacer lo que se conoce como la redistribución de distritos electorales y Soto es el único congresista puertorriqueño que hay, porque su condado es Osceola y Polk, donde vive una gran concentración de puertorriqueños, y le quitaron Poinciana…y todos los que viven en Poinciana son de Puerto Rico. Así que le quitaron Poinciana y le quitaron cuatro condados… O sea un puesto que era seguro para un puertorriqueño o descendiente puertorriqueño…”, anticipó.

Varias organizaciones liberales, además de Boricua Vota, han estado alertando que la redistribución electoral republicana diluirá o fragmentará el voto de la comunidad puertorriqueña.

Por otro lado, la representante republicana de origen cubano María Elvira Salazar enfrentará al candidato que prevalezca en las primarias demócratas por el distrito 27.

Dos contendientes, el exfiscal Robin Peguero y el expresentador de noticias Elliot Rodríguez buscan retarla.

En esta jornada electoral también se seleccionará, mediante elección especial, al sustituto de

Marco Rubio en el Senado federal, posición que dejó vacante al convertirse en secretario de Estado.

Ashley Moody, quien fue designada por DeSantis para ocupar el escaño competirá contra otros tres republicanos.

Por el distrito 47 de la Cámara de Representantes estatal se miden dos candidatos de origen puertorriqueño, Anthony Nieves y Jorge Figueroa.

En este caso, la elección será abierta, lo que significa que los votantes no necesitan estar afiliados a un partido para participar.

Otra carrera destacada, más no partidista, es la de la alcaldía del condado de Orange en la que compiten cuatro candidatos: Chris Messina, Tiffany Moore Russell, Stephanie Murphy y Mayra Uribe. Jerry Demings ha sido seleccionado en dos ocasiones al puesto.

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