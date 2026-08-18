Chipotle regala $1 millón en comida y ofrece burritos gratis por un año

Chipotle lanzó una promoción especial para sus clientes en Estados Unidos y Canadá que repartirá más de $1 millón en comida gratis. La campaña incluye premios cada hora, millones de puntos de recompensa y hasta la posibilidad de ganar burritos gratis durante un año.

La promoción se realizará del 18 al 20 de agosto mediante Chipotle IQ, un juego de preguntas sobre la cadena de restaurantes disponible para miembros de Chipotle Rewards.

Los participantes tendrán que demostrar cuánto saben sobre sus ingredientes, métodos de preparación y otros aspectos relacionados con la marca.

Cómo participar para ganar comida gratis en Chipotle

De acuerdo con información difundida por Chipotle y retomada por New York Post, el juego estará disponible cada día de 9:00 a.m. a 8:59 p.m., hora del Este.

Los clientes podrán participar una vez al día. Para competir por los premios principales deberán responder correctamente las cinco preguntas del cuestionario.

Durante cada hora de la promoción, los primeros 8,000 jugadores que obtengan una puntuación perfecta podrán recibir alguno de los incentivos disponibles.

Chipotle repartirá por hora 5,000 promociones BOGO, que permiten obtener un producto gratis al comprar otro, además de 1,500 porciones gratuitas de Cilantro Lime Sauce y 1,500 órdenes gratis de Queso Blanco.

En conjunto, la compañía estima que distribuirá más de $1 millón en alimentos durante los tres días de la campaña.

53 personas podrán competir por burritos gratis durante un año

La edición de 2026 también incorpora un premio especial.

Entre quienes respondan correctamente las cinco preguntas, algunos podrán ser seleccionados al azar para recibir uno de 53 ‘boletos plateados’.

Cada ganador de uno de estos boletos deberá contestar una pregunta adicional. Si responde correctamente, recibirá burritos gratis durante un año, según las reglas de la promoción.

Quienes no consigan comida gratuita todavía tendrán oportunidades de obtener puntos de Chipotle Rewards.

La compañía repartirá 5 millones de puntos cada día. Los participantes que respondan correctamente cuatro de las cinco preguntas recibirán 25 puntos, mientras que quienes logren cinco respuestas correctas pero no obtengan alguno de los premios de comida podrán recibir 50 puntos adicionales, mientras haya disponibilidad.

Chipotle también regalará un juego de cartas

La cadena extenderá la campaña más allá de la competencia digital. Hasta el 31 de agosto, los miembros de Chipotle Rewards podrán canjear 10 puntos en Rewards Exchange para participar en un sorteo por un juego de cartas físico de edición limitada inspirado en Chipotle IQ.

El premio también incluirá un Build Your Own Family Meal.

Stephanie Perdue, vicepresidenta sénior de Marketing de Marca de Chipotle, explicó que la compañía busca ampliar la experiencia alrededor de su programa de recompensas.

“Con nuevos desafíos, más oportunidades para obtener recompensas y nuestro primer juego de cartas coleccionables, estamos creando una experiencia Chipotle IQ ampliada que recompensa a los verdaderos fanáticos mientras ofrece a los clientes nuevas formas de interactuar con Chipotle más allá del restaurante”, declaró Perdue.

Para participar en los premios de Chipotle IQ es necesario formar parte del programa Chipotle Rewards y cumplir con las reglas correspondientes de la promoción.

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