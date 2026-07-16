Las apps de restaurantes te dan comida gratis y así puedes ahorrar hasta $500 al año

Una familia que come fuera tres o cuatro veces por semana podría ahorrar entre $200 y $500 al año sin cambiar de restaurante ni reducir su consumo. La clave está en usar las aplicaciones de lealtad de cadenas como McDonald’s, Starbucks, Chipotle y otras antes de pagar, ya que permiten acumular puntos, acceder a ofertas exclusivas y obtener alimentos o bebidas gratis.

El problema con muchos consumidores es que pasan por alto estas herramientas, que son más que simples programas de puntos. En 2026, las grandes cadenas destinan cerca del 48% de su presupuesto de mercadeo a fidelizar clientes a través de sus plataformas digitales, según un reporte de The Hospitality Hangout.

La razón es sencilla: quienes usan las apps suelen gastar entre 12 y 25% más que los clientes que no la usan y regresan con mayor frecuencia, por lo que las empresas buscan crear incentivos atractivos, recompensas y descuentos exclusivos con este fin.

El ahorro existe, pero depende de conocer las reglas de cada programa y aprovechar las promociones antes de hacer el pedido.

McDonald’s: puntos desde el primer pedido, comida gratis desde $20 gastados

La aplicación de McDonald’s: MyMcDonald’s Rewards otorga puntos por cada compra, a partir de 2,000 puntos, equivalentes a gastar aproximadamente $20 en pedidos calificados.

Con esos puntos puedes obtener productos como bebidas, papas fritas, hash browns o un McFlurry gratis. A mayor acumulación, mayor el valor del artículo gratuito: desde 3,500 puntos puedes conseguir una orden mediana, 7,000 puntos son suficientes para una Big Mac o un Quarter Pounder con queso.

En marzo de 2026, McDonald’s actualizó los umbrales de canje, elevando ligeramente el puntaje necesario por cada nivel. Según Money Saving Expert, los miembros activos con puntos acumulados antes del 17 de marzo debieron usarlos antes de esa fecha para aprovechar las condiciones anteriores.

A partir de ahora, el canje sigue siendo accesible, pero requiere un gasto acumulado ligeramente mayor.

Starbucks: el programa más complejo… y el más generoso si se usa bien

En marzo de 2026, Starbucks lanzó un sistema de lealtad que se divide en tres niveles: Green, Gold y Reserve:

Green (0 a 499 Estrellas acumuladas): bebida de cumpleaños gratis, acceso anticipado a ofertas, el beneficio mensual de ‘Free Mod Monday’, una modificación gratuita en cualquier bebida, así como Estrellas dobles al ordenar con vaso reutilizable

(0 a 499 Estrellas acumuladas): bebida de cumpleaños gratis, acceso anticipado a ofertas, el beneficio mensual de ‘Free Mod Monday’, una modificación gratuita en cualquier bebida, así como Estrellas dobles al ordenar con vaso reutilizable Gold (500 a 2,499 Estrellas): A partir de este nivel, las Estrellas nunca vencen, otorga 1.2 Estrellas por cada dólar gastado y ofrece cuatro días de Estrellas dobles al año

(500 a 2,499 Estrellas): A partir de este nivel, las Estrellas nunca vencen, otorga 1.2 Estrellas por cada dólar gastado y ofrece cuatro días de Estrellas dobles al año Reserve (2,500+ Estrellas): 1.7 Estrellas por dólar, seis días de Estrellas dobles, acceso a experiencias exclusivas y tarjeta física personalizada

Para una bebida artesanal como un latte o Frappuccino, se necesitan 200 Estrellas. A razón de 0.5 Estrellas por dólar para pagos con tarjeta de crédito externa, y sube a 1 Estrella por dólar solo si se carga saldo directamente a la tarjeta Starbucks. Si bien esto no luce como una gran oferta, los beneficios comienzan cuando accedes al nivel Gold y puedes aprovechar los días de Estrellas triples o dobles, o cuando se combinan ofertas de la aplicación con el acumulado regular.

Chipotle: el relanzamiento más agresivo del año en lealtad digital

El 13 de abril de 2026, Chipotle anunció el relanzamiento de su programa de recompensas bajo el nombre ‘Rewards on Repeat’, con cambios que incluyen mejores ofertas actuales para quienes comen regularmente en la cadena.

Las nuevas ventajas incluyen:

Chips y guacamole gratis para nuevos miembros con su primera compra de $5 o más

para nuevos miembros con su primera compra de $5 o más ‘Freepotle’ mensual: ofertas de comida gratuita cada mes para miembros activos

ofertas de comida gratuita cada mes para miembros activos 50% de descuento en una entrada como opción de canje

en una entrada como opción de canje Recompensa de cumpleaños flexible: guacamole, queso, chips o bebida, con 30 días para usarla

guacamole, queso, chips o bebida, con 30 días para usarla Los puntos ahora vencen en 12 meses (antes eran 6), con solo una compra calificada

En mayo de 2026, Chipotle lanzó además su campaña ‘Summer of Extras’: una racha mensual de siete visitas que culmina con una entrada gratuita o 1,625 puntos, junto con clasificaciones locales y nacionales entre miembros.

¿Por qué las cadenas están apostando por sus propias aplicaciones?

La lógica de negocio detrás de estos programas es clara. Según un informe de PAR Technology de abril de 2026, las transacciones de lealtad crecieron un 28% en el sector de restaurantes de servicio rápido, y los miembros de programas de puntos ya superan en gasto a los clientes anónimos en todos los indicadores.

Además, las cadenas prefieren que los clientes ordenen directamente desde su aplicación, en lugar de otras aplicaciones de delivery como DoorDash o Uber Eats, porque evitan pagar comisiones de entre el 15% y el 30% por cada pedido que reciben por esta vía. Por esta razón, los descuentos y beneficios exclusivos de las aplicaciones propias son más generosos que los de terceros.

Para el consumidor, ordenar directamente desde la aplicación de la cadena es casi siempre más barato que ordenar por una plataforma externa, incluso contando los costos de envío.

Qué hacer hoy para empezar a ahorrar con las apps de cadenas de comida rápida

Si quieres ahorrar unos dólares en tus consumos de estas cadenas, no es necesario cambiar hábitos de compra. Basta con:

Descargar las aplicaciones de los restaurantes donde ya comes regularmente

de los restaurantes donde ya comes regularmente Crear una cuenta antes de hacer el próximo pedido

antes de hacer el próximo pedido Activar notificaciones: las ofertas por tiempo limitado y los “días de puntos dobles” son la fuente de mayor ahorro real

las ofertas por tiempo limitado y los “días de puntos dobles” son la fuente de mayor ahorro real Evitar pagar sin escanear: cada compra sin registrar en la aplicación es dinero que pierdes por no acumularlo como puntos

cada compra sin registrar en la aplicación es dinero que pierdes por no acumularlo como puntos Verificar vencimientos: Starbucks Green vence por falta de actividad de la cuenta, salvo engagement; Chipotle ahora da 12 meses desde la última compra

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los puntos que dan las cadenas de comida rápida

¿Es necesario pagar una suscripción para acceder a los programas de lealtad de restaurantes?

No. Los programas de McDonald’s, Starbucks (nivel Green) y Chipotle son gratuitos. Starbucks ofrece niveles superiores con más beneficios, pero el nivel base no tiene costo.

¿Los puntos de McDonald’s se pueden acumular en pedidos de entrega?

Depende de si el pedido se hace directamente a través de la aplicación de McDonald’s. Los pedidos hechos por plataformas externas generalmente no acumulan puntos MyMcDonald’s Rewards.

¿Cuánto necesito gastar en Chipotle para obtener una entrada gratis?

Con el programa ‘Rewards on Repeat’, acumulas 10 puntos por cada dólar gastado. Una entrada gratuita se canjea por 1,625 puntos, que equivalen a gastar $162.50 en compras anteriores.

¿El programa de Starbucks funciona igual para quienes pagan en efectivo?

No. Para acumular Estrellas en Starbucks, la compra debe hacerse a través de la aplicación o con una tarjeta registrada en la cuenta. Los pagos en efectivo sin app no generan puntos.

¿Qué pasa si no uso mi cuenta durante varios meses?

En Starbucks Green, las Estrellas se pueden perder si no hay actividad. En Chipotle, los puntos vencen a los 12 meses sin compras calificadas. En McDonald’s, los puntos caducan de acuerdo a cada región.

¿Hay otras cadenas con programas de lealtad relevantes en 2026?

Sí. Subway, Burger King, Chick-fil-A, Dunkin’ y Domino’s tienen sus propios programas. Según LoyaltyPass, las 12 mejores cadenas por mecánica de recompensas incluyen también a Shake Shack y Pizza Hut, con distintas tasas de acumulación y tipos de beneficio.

Conclusión

Las aplicaciones de lealtad de restaurantes son una de las formas más accesibles de recuperar dinero en compras cotidianas que de todas formas se van a hacer. Con el costo de la comida fuera de casa todavía alto y las cadenas compitiendo activamente por retener clientes, las personas que no tengan una cuenta activa pagan más de manera innecesaria y no se preguntan cuánto dinero han perdido por no haberse registrado antes.

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