Corte federal ordena supervisión independiente sobre la detención de menores migrantes

Un tribunal federal ordenó este martes designar un perito especial y un supervisor independiente para vigilar el cumplimiento por parte la administración de Donald Trump del Acuerdo de Conciliación de Flores, un convenio judicial vinculante de 1997 que establece estándares nacionales para el trato, cuidado y liberación de menores bajo custodia migratoria.

La decisión llega después de más de un año de denuncias de incumplimientos sistemáticos y persistentes por parte de las autoridades migratorias.

Los abogados que supervisan el acuerdo han presentado informes del propio Gobierno y más de 100 declaraciones de niños y familias que describen las condiciones y el trato que han enfrentado durante su detención.

Según el comunicado difundido este martes por las organizaciones involucradas en el caso, el tribunal consideró necesario establecer esta supervisión debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha logrado garantizar por sí mismo el cumplimiento del acuerdo.

Supervisión sobre las condiciones de detención

El perito especial y el supervisor independiente tendrán entre sus funciones vigilar cuánto tiempo permanecen los menores bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El tribunal señaló que, pese a la reducción en el número de menores que cruzan la frontera, CBP ha mantenido a cientos de niños durante semanas o meses en instalaciones descritas en el comunicado como prisiones de cemento, algunas sin acceso al exterior, privacidad o atención médica adecuada.

Los supervisores también vigilarán determinadas condiciones dentro de las instalaciones de CBP, entre ellas la temperatura, los lugares para dormir y el acceso a jabón.

De acuerdo con los testimonios citados por las organizaciones, algunos menores han reportado temperaturas extremadamente bajas y que CBP les proporciona únicamente una manta de aluminio mylar muy delgada para protegerse del frío.

También han denunciado que las luces permanecen encendidas durante toda la noche y que existen baños comunitarios y expuestos sin jabón ni desinfectante disponible dentro de las celdas.

También revisarán hoteles utilizados para detener a menores

Otra de las tareas será supervisar el uso de hoteles sin licencia para mantener detenidos a niños y las razones por las que algunos permanecen allí durante periodos prolongados.

Las organizaciones sostienen que la utilización de estos establecimientos dificulta que los abogados encargados de vigilar el cumplimiento del Acuerdo Flores puedan supervisar adecuadamente las condiciones de los menores.

Según el comunicado, esta situación puede dejar a los niños aislados de representación legal, atención médica, necesidades básicas y contacto con el exterior.

La supervisión también abarcará el acceso de los menores a atención médica, la notificación de sus derechos bajo el Acuerdo Flores y el tiempo que permanecen bajo custodia de ICE en el South Texas Family Residential Center, conocido como Dilley, en Texas.

Las autoridades migratorias mantienen allí a familias durante meses, según las organizaciones, antes de deportar a muchas de ellas o liberarlas cuando se determina que el Gobierno no cuenta con una base legal para continuar su detención.

Perito podrá verificar los datos del Gobierno

El perito especial también estará autorizado para verificar y validar los datos que DHS debe entregar a los abogados del Acuerdo Flores.

Las organizaciones señalaron que, desde el inicio de la Administración Trump, los datos mensuales elaborados por CBP e ICE y entregados a los abogados han presentado discrepancias. Entre ellas, mencionaron informes que omitieron por error a algunos menores incluidos en el grupo protegido por el acuerdo.

El supervisor independiente tendrá además la responsabilidad de vigilar que el Gobierno cumpla con la obligación de liberar rápidamente a los menores o trasladarlos fuera de instalaciones de DHS que no sean seguras.

Mientras permanezcan detenidos, deberá supervisar que reciban los cuidados básicos y las necesidades esenciales exigidas por el Acuerdo Flores.