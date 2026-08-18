Rábano para acelerar el metabolismo: beneficios, riesgos y cómo consumirlo con seguridad

El rábano es un aliado para bajar los niveles de azúcar en sangre, ayuda a bajar de peso, a limpiar el hígado y es un poderoso diurético. Sin embargo, cuando se consume en jugos en ayunas, puede tener contraindicaciones.

La nutrióloga Adriana Pinillo explica que el problema no es el alimento, sino la manera incorrecta de utilizarlo. La experta en el manejo de sobrepeso y obesidad destaca las propiedades del rábano, sobre todo para personas con diabetes.

Beneficios del rábano

Este alimento ayuda a reducir la inflamación y a mantener el azúcar en sangre estable gracias a sus antioxidantes, según cita un estudio.

“También hace que el azúcar entre mucho más fácil en los músculos, evitando que los carbohidratos se conviertan en azúcar muy rápido, lo que previene picos de glucosa después de comer”.

Otro de los beneficios de este alimento es que aumenta una hormona llamada adiponectina, que entre sus principales características tiene que ayuda a quemar grasa y a controlar la insulina, lo que la hace una gran aliada en la pérdida de peso.

Cómo consumir el rábano

Esta raíz puede ser de digestión pesada, lo que hace que muchos no lo consuman; sin embargo, hay algunos consejos de mucha utilidad:

El secreto está en la cocción

Cocinar el rábano al vapor durante 5 a 7 minutos ayuda a reducir su efecto irritante en el sistema digestivo. Crédito: Shutterstock

Como el rábano crudo puede causar molestias digestivas, la solución es cocinarlo al vapor durante 5 a 7 minutos para reducir su efecto irritante.

Evita mezclas con crucíferas

Para evitar gases y distensión abdominal, evita mezclar el rábano con cebolla cruda, brócoli, coliflor, repollo o coles de Bruselas.

Consumir con precaución

Pinillo advierte que si tienes niveles normales de glucosa, no se recomienda consumir rábanos en ayunas, ya que puede causar una disminución abrupta de azúcar en sangre y ocasionar malestares como desmayos.

Otras precauciones

Expertos recomiendan tomar ciertas previsiones al consumir este alimento. Si tienes diabetes, no se debe suspender ni reducir la metformina, insulina u otro medicamento.

Al incorporar este alimento de manera regular, se debe monitorear la glucosa las primeras veces, especialmente si usas insulina o sulfonilureas.

Si sufres de enfermedad tiroidea, cálculos biliares, gastritis, enfermedad renal o estás en embarazo, consulta antes con un profesional de la salud.

Receta de jugo de rábano

El agua de rábanos es una bebida fácil de preparar y con gran cantidad de nutrientes. Crédito: Shutterstock

Aunque el jugo de rábano tiene amplia popularidad para bajar la glucosa y el peso corporal, tanto médicos como investigaciones científicas advierten que no debe considerarse un sustituto de tratamiento médico.

Ingredientes para 1 porción:

4–5 rábanos medianos

250 ml de agua

Jugo de limón al gusto

al gusto Hielo (opcional)

Paso a paso:

Lave bien los rábanos bajo agua corriente, retire las hojas y los extremos, y córtelos en rodajas. Agregue los rábanos a la licuadora, incorpore el agua y el jugo de limón. Licúe bien hasta obtener una mezcla homogénea. Sirva sin colar y disfrute.

Se recomienda beber este jugo junto con una comida principal y no como un sustituto de alimentos.

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