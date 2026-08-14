¿Cómo la dieta diaria acidifica la orina? La clave para proteger tus riñones

Los riñones son de los órganos vitales que se pueden dañar de manera silenciosa con el consumo rutinario de bebidas, productos, snacks, comidas rápidas u alimentos ultraprocesados que parecen inofensivos. Una nutricionista explica cómo comer de manera regular alimentos que acidifican la orina puede afectar los riñones.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que el 14% de los adultos estadounidenses (alrededor de 35,5 a 37 millones de personas) tienen afecciones en los riñones. Sin embargo, hay una cifra que genera especial atención en las autoridades sanitarias: alrededor del 87% al 90% de los adultos con enfermedad renal crónica no saben que la tienen.

El enemigo silencioso: hábitos diarios y salud renal

La nutricionista Camila Veller explica que existe la idea de que los riñones solo se dañan por causas muy obvias, como tener diabetes, tomar medicamentos fuertes o comer con mucha sal. Sin embargo, hay alimentos aparentemente inofensivos que se consumen a diario y que, con el tiempo, dañan la función renal.

Advierte que el problema no está en algo extremo, sino en hábitos muy comunes que se repiten todos los días: “En nutrición, muchas veces el problema no es solo lo que comiste una vez, sino lo que repetís sin darte cuenta”.

Cómo los alimentos que acidifican la orina dañan los riñones

Veller explica que hay alimentos que hacen que la orina se vuelva más ácida, y esto va más allá de que la sangre se vuelva ácida o de que se tenga que llevar una dieta alcalina estricta.

El problema se encuentra en los hábitos diarios que incluyen comer todos los días mucha carne, embutidos, fiambres, comidas rápidas y productos ultraprocesados. Este tipo de alimentos hacen que el cuerpo genere más residuos ácidos durante el metabolismo, y el riñón es el encargado de filtrar y eliminar todo eso a través de la orina.

El papel de la proteína en la acidez renal

Sobre el consumo de proteína, Veller advierte que no es mala —independientemente de si es vegetal o animal—, ya que es necesaria para la construcción y mantenimiento de los músculos, el aumento de las defensas, el fortalecimiento de los huesos y para mantenerte fuerte.

Sin embargo, cuando la dieta gira únicamente alrededor de la carne, los fiambres, los quesos procesados y la comida industrial, con un consumo mínimo o casi nulo de frutas, verduras, legumbres u alimentos frescos, se puede acidificar la orina.

La solución: minerales para equilibrar el plato

Aclara que no se trata de eliminar la carne ni de irse a los extremos, sino de equilibrar e incluir más verde y colores en el plato. Frutas como el kiwi, el melón y los cítricos, así como las verduras y legumbres, aportan minerales esenciales como potasio, magnesio y citratos. Estos compuestos ayudan a neutralizar y equilibrar esa carga ácida en la orina.

Los expertos coinciden en que el problema casi nunca es un alimento aislado, sino cómo se estructura la alimentación diaria.

Ácido úrico y cálculos renales: los riesgos del exceso

“Cuando hay un exceso de carnes rojas, vísceras, alcohol o bebidas azucaradas, también puede subir el ácido úrico. Y si el ácido úrico se eleva demasiado, se pueden formar cristales en la orina, favorecer la formación de cálculos renales (piedras en los riñones) o irritar el riñón por dentro”, agrega.

Cómo armar tus comidas sin mitos ni extremos

Veller llama a no tenerle miedo a la proteína ni a seguir una dieta alcalina estricta; la clave está en combinar los alimentos de manera equilibrada. “La idea es que tu plato no siempre sea carne con pan, carne con papa, fiambre con queso o comida rápida”.

La clave está en integrar vegetales, frutas, legumbres y alimentos más simples que vengan de la tierra y no de fábricas, para que el riñón no tenga que trabajar de más todos los días.

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