Tenista Amanda Anisimova genera polémica por tomar “misteriosa bebida” en su partido del Cincinnati Open

En el Cincinnati Open, Amanda Anisimova captó la atención no solo por su desempeño deportivo, sino también por un episodio inusual que se volvió rápidamente en viral durante su enfrentamiento ante Alexandra Eala.

Late night battle ?



Anisimova outlasts Eala 4-6, 6-4, 6-2 for a spot in the fourth round where she will face Noskova. #CincyTennis pic.twitter.com/AaqzkuEafV — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 18, 2026

La escena, que rápidamente generó debate entre aficionados y comentaristas, se produjo cuando la jugadora estadounidense bebió un líquido ámbar de un vaso de plástico durante un descanso.

La imagen llevó a especulaciones sobre la naturaleza de la bebida que Anisimova consumía a mitad de partido, una situación que sorprendió tanto al público como a los expertos de la transmisión.

Sorpresa entre todos los presentes

El partido, disputado en Ohio, enfrentó a Anisimova contra la joven promesa filipina, Eala, quien ocupa el puesto número 20 del ranking mundial. El desarrollo del encuentro no fue lineal: Eala ganó el primer set y parecía encaminada a consolidar su posición en el torneo.

Durante un cambio de lado, las cámaras enfocaron a Anisimova mientras bebía de un vaso con una bebida de tonalidad similar a la cerveza, lo que desató de inmediato comentarios y dudas en la transmisión del Tennis Channel. Uno de los comentaristas expresó: “¿Qué es eso?”, mientras que su compañero sugirió la posibilidad de que se tratara de sidra de manzana.

Tennis Channel commentators debating what Anisimova is drinking in the 3rd set against Alex Eala in Cincinnati



??????? pic.twitter.com/AsCxboIYLa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

La incertidumbre llevó a una afirmación aún más directa: “Jamás sugeriría que una jugadora bebe cerveza en pleno partido, pero… eso es exactamente lo que parece”, según recogió Express. “O sea, podría ser sin alcohol, podría ser sidra, podría ser cualquier cosa. No lo sabemos”, añadieron en la transmisión.

El triunfo de Anisimova le otorga el pase a los octavos de final, donde enfrentará a Linda Noskova en busca de un lugar entre las ocho mejores del torneo. Al ser consultada sobre su enfrentamiento ante una campeona de Wimbledon, manifestó: “Otra gran jugadora, que acaba de ganar un título de Grand Slam, así que está jugando un tenis excelente. Pero solo voy a tratar de disfrutar mi victoria de esta noche. Pero sí, ya pensaré en eso mañana y por ahora me conformaré con esto”.

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