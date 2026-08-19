Congresista acusado de violencia sexual pierde las primarias en Florida pese al apoyo de Trump

El legislador republicano Cory Mills, apoyado por Donald Trump, fue derrotado el martes en las elecciones primarias correspondientes al Distrito 7 de Florida, un resultado que se produce en medio de investigaciones oficiales en su contra por presunta violencia sexual y faltas en la financiación de su campaña.

Mills, veterano de guerra que fue integrado a la Junta de Negocios de Defensa (Defense Business Board) durante el primer mandato presidencial de Trump, perdió la nominación frente a Ryan Elijah, un periodista de televisión.

La contienda estuvo marcada por la negativa de Mills a dimitir de su cargo tras conocerse los expedientes, lo cual generó exigencias de renuncia por parte de miembros de su propia bancada.

Acusación contra Mills

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes mantiene un proceso abierto sobre el congresista debido a denuncias de “violencia de pareja y/o mala conducta sexual”, según consta en los registros de la investigación institucional, informó EFE.

Asimismo, el expediente contempla posibles infracciones a las normativas sobre el uso de fondos electorales, acusaciones que el propio Mills ha rechazado de manera pública.

Entre las denuncias presentadas se encuentra el testimonio de una mujer que señala que el legislador la amenazó con divulgar imágenes íntimas sin su consentimiento luego de terminar una relación sentimental, además de otros señalamientos vinculados a violencia intrafamiliar.

Otras investigaciones contra Mills

El expediente del representante por Florida forma parte de un conjunto de investigaciones promovidas por la Cámara Baja. El pasado 3 de agosto, el comité dictaminó que el republicano Chuck Edwards, representante de Carolina del Norte, incumplió las reglas sobre acoso sexual tras evaluar su conducta con dos empleadas de su despacho.

Paralelamente, se mantiene activa una investigación sobre el republicano de Texas Tony Gonzales y el demócrata de California Eric Swalwell por señalamientos de conducta inadecuada con personal bajo su supervisión.

La representación definitiva del Distrito 7 de Florida se determinará en los comicios generales programados para el 3 de noviembre. En la contienda participarán el candidato republicano Ryan Elijah y el representante del Partido Demócrata Bale Dalton, capitán condecorado de la Marina y exjefe de gabinete de la NASA.

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