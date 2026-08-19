María Elvira Salazar y Ashley Moody, dos de las candidatas de Trump que prevalecieron en las primarias de Florida

NUEVA YORK – La representante republicana de Florida María Elvira Salazar prevaleció en las primarias republicanas como una de las candidatas endosadas por el presidente Donald Trump.

La incumbente será la nominada por el distrito 27 para las elecciones de medio término el 3 de noviembre, luego de obtener más del 81% de los votos.

La cubana estadounidense venció al abogado Vincent Arias, quien alcanzó el 18.7% del favor electoral, de acuerdo con los datos que maneja NBC News.

En el lado demócrata, el también excomunicador y del mismo origen de Salazar, Elliot Rodríguez es el ganador proyectado. Rodríguez obtuvo 53.5% de los votos frente al 46.5% que obtuvo el fiscal Robin Peguero.

Ashley Mood, otra candidata avalada por Trump, obtuvo la nominación para completar los dos años de mandato de Marco Rubio, quien pasó a ser secretario de Estado bajo la Administración.

En la carrera, Moody venció a otros tres aspirantes republicanos: Chris Gleason, Neelam Taneja Perry y Ernest “Ernie” River.

Moody, fiscal general de Florida, fue designada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar el escaño de Rubio en enero de 2025.

La senadora se enfrentará a una democrática socialista: Angie Nixon, quien centró su campaña en propuestas como “Medicare for All”, vivienda asequible y cuidado infantil y Pre-K universal.

Nixon, quien funge como representante estatal, venció al coronel retirado de la Fuerza Aérea, Alexander Vindman.

El por ciento de votos para Nixon fue 56.1 versus el 43.9% de Vindman.

La líder obrera y miembro de Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) ganó atención tras protestar en la oficina de DeSantis en contra del rediseño de mapas impulsado por el gobernador.

En el caso opuesto, el democrático socialista Oliver Larkin perdió en su aspiración a convertirse en nominado a la Cámara de Representantes federal.

Por el distrito 25, el incumbente Jared Moskowitz lo venció con 63.5% de los votos. Moskowitz es conocido por su respaldo a Israel en el conflicto con Palestina.



La redistribución de distritos también se espera que le dé más ventaja a los republicanos en esta demarcación.

En otra contienda sonada, el representante Cory Mills perdió ante el periodista de televisión Ryan Elijah, en el distrito 7.

Elijah ganó con el 47.3% de los votos, mientras el incumbente obtuvo 34.1%.

Mills, quien había sido respaldado por Trump, enfrentaba una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones de “violencia de pareja y/o mala conducta sexual” y violaciones a regulaciones de financiamiento de campañas.

Mills ha negado las imputaciones.

Otra aliada de Trump que perdió en las elecciones primarias fue Catalina Lauf, quien corría en el distrito 19. El magnate de los medios Jim Schwartzel la venció con 29.1% del favor electoral frente al 22.0%.

En el distrito 6, el incumbente republicano Randy Fine le ganó con 56.9% a Dan Bilzerian, quien obtuvo 18.7% de los votos.

Fine era el candidato de Trump.

En la carrera por la gobernación del estado, el demócrata centrista David Jolly enfrentará en las elecciones de medio término al republicano Byron Donalds, quien cuenta con el apoyo del presidente.

Jolly, un excongresista republicano, superó ampliamente a Dayna Marie Foster con 61.0% de los votos. La líder comunitaria y maestra de matemáticas obtuvo 15.1%.

Donalds sumó 47.8% de respaldo versus el 25.2% de Jay Collins, vicegobernador de Florida.

El representante demócrata del distrito 9, Darren Soto, no enfrentó rival en primarias.

En la contienda entre republicanos por esa silla prevaleció Dan Green con 25.4% de los votos. Con mínimo margen de diferencia se encontraba Ben Butler, quien hasta horas de esta madrugada y con 95% de los votos contabilizados, sumaba 24.4% de apoyo.

La expectativa es que el distrito que representa Soto se incline más al Partido Republicano en las elecciones de noviembre debido al cuestionado rediseño de mapas electorales.

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