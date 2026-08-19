Datos comerciales contradicen a Trump sobre la apertura total del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump indicó que la guerra en Irán se acerca al sexto mes de duración el viernes de esta semana, sin que se hayan concretado conversaciones ni negociaciones para poner fin al conflicto armado.

En una publicación en redes sociales, el mandatario republicano aseguró que el bloqueo naval sigue en pleno vigor y que el Estrecho de Ormuz está completamente abierto.

There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or detonated. Thank you for your attention to this? pic.twitter.com/wqtcV0DNkh — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

No obstante, la firma de inteligencia comercial Kpler señaló que el tráfico marítimo por medio del estrecho disminuyó importantemente la semana pasada, con solo tres barcos transitando por la vía fluvial el domingo. La cantidad total de embarcaciones que pasaron por el estrecho fue 95 durante toda la semana pasada, en comparación con más de 100 diarios antes del inicio de la guerra, informó KCCI 8.

Hormuz traffic falls as risks rise



Traffic through the Strait of Hormuz weakened last week, with confirmed crossings falling 19.5% to 95 and reaching just three on 16 August. Routing also remained constrained, with vessels using the Iranian Unilateral Scheme or undetermined? pic.twitter.com/utCLZR8EeM — Kpler (@Kpler) August 17, 2026

Asimismo, el gobierno republicano cuestionó la exactitud de las mencionadas cifras. Chris Wright, secretario de Energía, aseguró que se están produciendo tránsitos “no identificados”, en los que no se puede rastrear a los barcos, y que muchos de los buques trasladaban petróleo al mercado.

Irán ha bombardeado o amenazado con atacar embarcaciones militares y civiles que pasaban por el estrecho, deteniendo de hecho la vía marítima clave desde que inició la guerra el 28 de febrero.

Amenazas de Trump

Por su lado, el líder de la Casa Blanca ha proferido amenazas contra Omán, un aliado de Estados Unidos, oponiéndose a partes de un acuerdo que el país está desarrollando con Irán para gestionar el tránsito marítimo por medio del estrecho de Ormuz.

Todavía no se ha aclarado si las amenazas de Trump afectarán a las negociaciones de Omán con Irán, pero la situación resalta las tensiones existentes alrededor del conflicto.

Esta semana, Jackie DeFusco, corresponsal de Hearst Television en Washington, le cuestionó al mandatario si estaba más cerca de llegar a un acuerdo final para poner fin al programa nuclear de Irán de hace 60 días.

Trump respondió lo siguiente: “Bueno, quieren llegar a un acuerdo, pero no van a llegar al tipo de acuerdo que yo considero necesario. Miren, estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear”.

El memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, que establecía un plazo de 60 días para alcanzar un plan permanente que pusiera fin a la guerra, venció el lunes que se haya anunciado una prórroga del acuerdo.

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