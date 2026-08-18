Trump recalca que el estrecho de Ormuz es un “nuevo territorio estadounidense”

El presidente Donald Trump, insistió este martes en referirse al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense” mediante la publicación de una fotografía en su plataforma Truth Social.

La imagen muestra un mapa de la franja marítima que separa el golfo Pérsico del de Omán, señalando el pasaje clave con un círculo e incorporando la frase “NUEVO territorio de Estados Unidos”, acompañada por una franja estilizada con barras rojas, blancas y azul con estrellas.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

¿Qué dijo Trump sobre el control naval?

La publicación se sumó a las palabras expresadas por el mandatario norteamericano el viernes pasado durante un mitin político en Long Island, Nueva York, donde planteó la posibilidad de anexar la vía marítima tras el avance del conflicto con Teherán.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, dijo el mandatario la semana pasada.

Asimismo, el pasado miércoles, Trump sostuvo que el país mantiene la operatividad del paso naval debido a las acciones militares ejecutadas desde el mes de febrero, informó EFE.

“Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, agregando que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, señaló el presidente al respecto en Truth Social.

Vencimiento de plazos diplomáticos

La postura de Trump ocurre en el marco del vencimiento, este 17 de agosto, del plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento suscrito entre EE.UU. e Irán el 17 de junio. El acuerdo estipulaba un “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” para negociar la resolución de la disputa armada en Oriente Medio.

Por su parte, la representación iraní ha rechazado de manera constante las posturas emitidas por el gobierno estadounidense.

Ubicado estratégicamente entre las costas de Irán y Omán, el estrecho de Ormuz destaca a nivel internacional como uno de los pasos comerciales de mayor relevancia global para el traslado marítimo de petróleo y gas natural, que se sitúa como el núcleo principal de tensión de la crisis actual.

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