Jorge Polanco pone fin a nefasta temporada en los Mets por nueva lesión

Jorge Polanco fue uno de los agentes libres que llegó a los Mets este año como parte clave de la alineación de los Mets, pero el toletero dominicano puso fin a su terrible año por lesión en su tobillo.

Polanco, quien firmó por dos años y $40 millones de dólares, tiene Bursitis en el tobillo izquierdo y deberá ser sometido a una cirugía.

“Ha llegado un punto en el que ya no puede librarse del dolor”, dijo Green antes del último partido de la serie contra los Padres de San Diego. “Ha salido al campo y se ha esforzado al máximo. Ha querido jugar para su equipo. Y ahora mismo, la cirugía es su mejor opción, y ese es el camino que estamos tomando para aliviar su dolor”.

El dominicano tiene un promedio de bateo de .148 con 20 hits, 2 jonrones, 6 carreras impulsadas y 7 carreras anotadas en 37 juegos esta temporada con un WAR de -1.4.

Cabe destacar que Polanco venía de una sólida temporada con los Marineros de Seattle en 2025 Ese año, tuvo un promedio de bateo de .265 con 125 hits, 26 jonrones, 78 carreras impulsadas y 64 carreras anotadas en 138 juegos.

Jorge Polanco, who was signed to replace Pete Alonso at 1B, finishes his season with 37 games, 20 hits, 2 HRs and 6 RBI.

He will undergo season-ending ankle surgery, the Mets announce. — Bob Nightengale (@BNightengale) August 19, 2026

Jorge Polanco y una larga estadía en la lista de lesionados

Uno de los factores que ha castigado a los Mets en esta temporada ha sido las constantes lesiones en sus jugadores.

Polanco fue uno de los que más estuvo en la lista de lesionados. El dominicano estuvo seis veces en la enfermería por problemas de espalda y rodilla izquierda, además de distensiones en ambos isquiotibiales desde 2018.

El dominicano se vio limitado a solo dos titularidades en la primera base cuando comenzó a sufrir bursitis en el tendón de Aquiles izquierdo a principios de abril. Finalmente, estuvo de baja casi tres meses y bateó apenas .127 en 23 apariciones desde su regreso el 7 de julio.

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