Se retira Trey Mancini, el campeón de Serie Mundial que volvió tras vencer el cáncer

Seis temporadas, 836 partidos y, tras dos recaídas de cáncer superadas, Trey Mancini anunció su retiro. El campeón de la Serie Mundial con Houston Astros en 2022 anunció a través de su perfil en Instagram que ponía fin a su carrera profesional como jugador.

Trey publicó en Instagram una carta anunciando su retiro y agradeciendo a las franquicias a las que representó. “Como algunos de ustedes habrán escuchado, me retiro oficialmente del béisbol profesional”, informó.

“Me siento afortunado de haber formado parte de la organización de los Orioles durante diez años, ganar una Serie Mundial en Houston, jugar para los Cubs en Chicago (ojalá hubiera jugado mejor para ustedes) y regresar a las Grandes Ligas con los Angels. También me gustaría agradecer a los Reds, Marlins y Diamondbacks por brindarme oportunidades en sus organizaciones”, indicó.

En lo consecutivo del escrito, Mancini se dedicó a agradecer a familiares, amigos, compañeros, franquicias y fans por el apoyo durante casi una década de trayectoria.

En un post conjunto de Baltimore Orioles con Trey, la franquicia se despidió del primera base y jardinero. “Felicidades por una carrera increíble. Gracias por todo lo que significaste en Birdland”, expresaron.

Mancini, nacido en Winter Haven, Florida, fue seleccionado por Baltimore en la octava ronda del Draft de 2013. Fue su primer amor y la franquicia con la que más disputó encuentros y estuvo más tiempo en la MLB.

Una mañana de marzo 2020, unos exámenes de sangre rutinarios durante los entrenamientos de primavera fueron el comienzo de un calvario. Trey fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3.

Mancini se perdió toda aquella temporada mientras enfrentaba la enfermedad, pero logró superarla y regresó con los Orioles al inicio de 2021. Se marchó de la franquicia en 2022.

Entre 2016 y 2022 con Baltimore registró 137 dobles, 117 jonrones, 350 carreras impulsadas y una línea ofensiva de .270/.334/.463. Su campaña más productiva llegó en 2019, cuando disputó 154 partidos, conectó 35 cuadrangulares y 38 dobles, y terminó con un OPS de .899.

En 2022 se marchó vía cambio a Houston Astros y terminó ganando la Serie Mundial y disputando 51 encuentros. Al año siguiente se marchó a los Chicago Cubs, con quienes jugó 79 partidos en 2023. Fue su último paso en MLB antes de quedar fuera del roster.

En 2024 le tocaría pelear de nuevo contra la enfermedad. Mancini se perdió toda esa temporada y, tras superar la recaída, intentó volver en 2025, aunque ya no pudo llegar directamente a MLB y se tuvo que conformar con un contrato de ligas menores con Arizona Diamondbacks. Pasó todo ese año en Triple-A.

Para 2026 encontró otra oportunidad con Los Angeles Angels. Comenzó nuevamente en Triple-A, esta vez con Salt Lake City, antes de recibir el llamado que le permitió regresar a las Grandes Ligas el 8 de junio.

En su primer encuentro contra los Astros terminó de 3-4, con una carrera impulsada y otra anotada.

Su última etapa en las Mayores fue fugaz y apenas bateó de 4-13, con un promedio de .308, un triple y cuatro carreras impulsadas, antes de ser llevado a la lista de transferibles el 17 de junio.



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