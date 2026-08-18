Dueño de Brooklyn Nets se siente “avergonzado” por campeonato de New York Knicks
Joe Tsai admitió que la trayectoria de Knicks en la lucha por el título resulta "vergonzosa" para su franquicia
Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets, admitió en una entrevista reciente que la conquista del título por parte de los New York Knicks resulta “vergonzosa” para su franquicia e insistió en que el éxito reciente de sus rivales de la misma ciudad no alterará la “trayectoria” de reconstrucción de Brooklyn.
“Cada año, algún equipo gana un campeonato”, declaró Tsai a NetsDaily. “Da la casualidad de que este año ese equipo está en la misma ciudad. No nos hace sentir muy bien. Irrita a nuestra afición, me siento avergonzado por eso”.
“Pero en los negocios o en la competición —en el deporte o en cualquier ámbito— no debes dejar que el factor de la vergüenza afecte a tu rendimiento… [Nosotros] teníamos un plan y estamos en proceso de reconstrucción; creo que ahora mismo seguimos una trayectoria positiva. Así que esto no cambia mi planteamiento en absoluto”.
Nets buscan llegar a mas fanáticos
Tsai comentó a NetsDaily que mantiene su compromiso de ampliar la base de seguidores de los Nets en una ciudad que se inclina mayoritariamente hacia los Knicks, equipo que congregó a más de 2 millones de aficionados en su desfile de celebración por el “Cañón de los Héroes” de Manhattan a principios de este verano.
Peter Stern, director financiero de Brooklyn Sports & Entertainment, declaró a la revista CFO Magazine que los Nets se alegran “por los Knicks” y que esperan aprovechar el “viento a favor” generado por sus rivales para atraer a “aficionados inactivos”.
“Pensamos principalmente en ese viento a favor”, dijo Stern a CFO Magazine. “Queremos que más gente ame el baloncesto, y el campeonato de los Knicks —o mejor dicho, incluso sus anteriores y largas rachas en los playoffs— realmente despertó a muchos aficionados inactivos“.
“Los aficionados pudieron conectar con ello y apreciar de otra manera algo tan especial como la NBA… Este año, hubo mucha gente en Nueva York que quizá no era aficionada al baloncesto pero que acabó asistiendo a una fiesta para ver los partidos o involucrándose de alguna forma en los playoffs. Eso es algo estupendo para nosotros, mientras los Nets y las Liberty seguimos creciendo en Brooklyn”.
Los Nets registraron un balance de 20 victorias y 62 derrotas la temporada pasada, terminando con el tercer peor récord de la NBA y quedando fuera de los playoffs por tercer año consecutivo. Brooklyn comenzó la temporada pasada con la plantilla más joven de la NBA y sumó tres novatos más para la campaña 2026-27, incluido Mikel Brown Jr., seleccionado en el sexto puesto general del draft.
Seguir leyendo:
Jeanie Buss se rebela ante sus hermanos e impugna votos para vender a Lakers
Subastarán histórica camiseta de Michael Jordan por más de $10 millones de dólares
Los Knicks iniciarán la defensa de su NBA Cup ante los 76ers de LeBron James